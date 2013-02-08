"Принцип нашей авиации - получение сверхприбыли за счет безопасности"

Из Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация) пришла информация том, что работы по строительству новой полосы в аэропорту Домодедово начнутся летом текущего года, а срок реализации проекта - три года. Специально для «АН» на вопрос «Появится ли в России идеальный аэропорт?» отвечают…

Игорь Трунов, адвокат, председатель президиума «Московской центральной коллегии адвокатов», первый вице-президент Федерального союза адвокатов России, профессор, академик РАЕН:

«Вместо этого они покупают себе дома за границей»

- Пока мы не перестанем применять двойные стандарты в отношении пассажироперевозок, у нас не будет идеального аэропорта! Внутри страны у нас одни стандарты по возмещению вреда, компенсации и материальной ответственности, но как только тот же самолет той же авиакомпании выполняет рейс в цивилизованное государство, то начинают действовать абсолютно другие нормы и качество обслуживания.

Принцип работы нашей авиации внутри страны – получение сверхприбыли за счет нашей безопасности. Если бы авиаперевозчик модернизировал аэропорты и покупал новые самолеты, это можно было бы потерпеть. Но вместо этого они покупают себе дома за границей.

Владимир Брынцалов, бизнесмен, депутат Госдумы II-III созывов, кандидат на пост президента РФ в 1996 году:

«У нас на хороших самолетах летают только чиновники и богатые люди»

- Реальность не отвечает ничему. Одним из главных показателей эффективности работы аэропорта является то, с какой частотой оттуда взлетают и туда садятся самолеты. Так вот в зарубежных аэропортах интенсивность взлетов и посадок в пять раз выше, чем у нас. Почему? Да потому что у нас устаревшая система навигации, и никто ни во что не хочет вкладываться!

Наши чиновники жалеют 100 млн. долларов на то, чтобы приобрести современную систему. Где есть государство, там всегда возникают проблемы, а у нас такая политика, чтобы его осталось как можно больше, - и это путь в никуда!

Так что, по-моему, все должно быть частное. Посмотрите на аэропорты Домодедово и Шереметьево - ими владеют частники, и там все прекрасно. У нас на хороших самолетах летают только чиновники и богатые люди, и сколько бы они ни говорили о патриотизме, на Россию им всем глубоко нас…ть!

Сергей Белоголовцев, актер, телеведущий:

«И еще в наших аэропортах по-прежнему ходят упыревидные носильщики»

- Мне вспоминается аэропорт Шанхая в Китае, который мне очень понравился. Несмотря на его просто исполинские размеры, он очень удобный и современный. Там есть представительство «Аэрофлота», сотрудники которого приютили нас, накормили, напоили и даже на экскурсию по Шанхаю сводили. А все из-за того, что мы опоздали на стыковочный рейс.

Нашим аэропортам далеко до идеала, но видно, что работа идет: стоит только посмотреть на Домодедово. Скоро, может, и все такими станут. А сейчас, несмотря на то, что в аэропорт проникнуть не очень-то легко, там постоянно трутся какие-то подозрительные люди и «левые» водители, которые дергают тебя за руки.

И еще в наших аэропортах по-прежнему ходят упыревидные носильщики, которые могут запросто толкнуть тебя и заорать, чтобы не стоял у них на пути. Мало того, что в наших аэропортах все нужно исправлять технически, так еще огромную роль играет и человеческий фактор. То есть какие-то внешние признаки обновления есть, но очень мало улыбающихся лиц, а тем более тех, кто готов помочь. Когда возвращаешься из-за границы, порой хочется бежать обратно в этот же самолет...