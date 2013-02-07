«В Интернете нужно отвечать за свои слова!»

Депутаты Госдумы готовятся принять ряд поправок к Гражданскому кодексу РФ, которые призваны защитить россиян от вторжения в частную жизнь. По мнению законодателей, эти поправки позволят «зачистить Интернет от гадостей», то есть удалить нежелательную для того или иного пользователя информацию. «Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после их распространения доступными в Интернете, гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей Сети», – говорится в законопроекте. Специально для «АН» на вопрос «Вы обращаете внимание на высказывания в Интернете?» отвечают…

Виктор Алкснис, депутат Госдумы III-IV созывов, полковник запаса:

«Если они будут знать, что существует механизм, позволяющий вытянуть их за ушко да на солнышко»

- Количество интернет-хамов сразу уменьшится, если они будут знать, что существует механизм, позволяющий вытянуть их, что называется, за ушко да на солнышко, и привлечь к ответственности.

Но сегодня, к сожалению, не хватает некоторых законодательных норм и соответствующего отношения к этому правоохранительных структур.

Как человека, меня, конечно, оскорбляет грубость, тем более, если она высказана в неприличной форме. А вот если в мой адрес звучит критика, выраженная человеческим языком, то с ней приходится считаться (хотя, честно говоря, критика все-таки доставляет мне мало радости).

Некоторые идеологи так называемой свободы слова в Интернете говорят, что Интернет - это такое место, где тебя могут послать на… Я же выступаю за то, чтобы в Интернете главенствовал принцип, что это место, где нужно отвечать за свои слова.

Я периодически отслеживаю информацию, которая идет обо мне в Интернете, и иногда вижу, что меня буквально обложили «по матушке». Захожу на блог к этому человеку, и оказывается, что это пацан, видимо, испытывающий гордость за то, что меня, тогда еще депутата, послал на три буквы.

И когда я захожу к нему в блог и спрашиваю: «Молодой человек, а почему вы меня так оскорбляете?», - ситуация стремительно меняется: сразу исчезает нелицеприятный комментарий с моего блога, человек начинает оправдываться, мол, я не то имел в виду…

Борис Моисеев, танцовщик, заслуженный артист России:

«За оскорбления в Интернете наказывать нужно!»

- За оскорбления в Интернете наказывать нужно! Может, если примут такой закон, то люди друг к другу будут относиться несколько добрее. Прежде чем написать гадость, человек будет думать, а нужно ли ему мешать жизни другого человека?

На меня влияют высказывания в Интернете, и я реагирую на какие-то вещи. И, конечно, бывает, что с кем-то вступаю в полемику. Но, разумеется, не говорю, что я – это я, а выхожу во всемирную паутину под другим именем. Я выхожу и как наблюдатель, и как защитник самого себя.

Мне очень интересна эта игра, я буквально чувствую отношение людей к себе. Я каждый день выхожу в Интернет и по работе, и читаю новости, проверяю почту, которой приходит очень много. Знаете, я читаю там очень много талантливых высказываний, и поражен этому. У людей очень много интересных аналитических мыслей.

Наталия Нарочницкая, историк, политолог, президент Фонда исторической перспективы, председатель парижского отделения Института демократии и сотрудничества:

«Для меня Интернет – это источник новостей»

- Для меня Интернет – это источник новостей, какие-то статьи, мнения (поскольку я посещаю блоги) и т.д. Да, правда, и среди блогеров есть депутаты, то есть представители власти. И в Живом Журнале кто-то из них тоже есть. Но в переписку с ними я не вступала.

Например, я знаю, что и у Жириновского есть свой блог, но я к нему не заходила, потому что мне вполне хватает его появления на экранах телевизоров…