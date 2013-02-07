«В подобных договорах мелким шрифтом такое пишут…»

Московское управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) поделилось информацией о том, что долг жителей столицы перед кредитными организациями превысил 476 млрд. рублей. Специально для «АН» на вопрос «А у вас имеются долги перед банками?» отвечают…

Александр Ворошило, генеральный директор и художественный руководитель концертного зала «Барвиха», народный артист России, бывший предприниматель:

«Заемщик подчас кредит берет, а отдавать и не думает»

- К счастью, нет. Но сейчас банки нередко дают кредиты и составляют такой договор, когда простой человек не может до конца понять, что он на себя взваливает! В подобных договорах второй строкой или мелким шрифтом такое пишут…

Во всем мире система кредитов замечательно работает, а у нас это почему-то выворачивается какой-то рожей! Хороши и банки, и сами заемщики. У нас заемщик подчас кредит берет, а отдавать и не думает: мол, само рассосется.

Но меня очень настораживает ситуация, что вот я, совершенно добросовестный плательщик, соберусь куда-то поехать, а компьютер вдруг выдает пограничнику, что у меня есть долги. «Нет у меня долгов!» - оправдываюсь я, а меня успокаивают, что, мол, хорошо, поверим, но сейчас пока вам лететь нельзя.

Под соусом «отдачи долгов» мы можем такое ввернуть! Не знаю, или мы не готовы к чему-то, или путь у нас такой – именно так пробираться к цивилизованному образу жизни?

Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков:

«Заемщиков нужно и дисциплинировать, и определенным образом защищать»

- У меня долгов, слава богу, нет, и я их не люблю. Конечно, с одной стороны, заемщиков нужно и дисциплинировать, и определенным образом защищать. Но, с другой, нельзя ни в коем случае портить ситуацию в сфере банковской тайны…

Сергей Пенкин, певец:

«Причина этому – мои гастроли»

- У меня долги могут быть только перед людьми, вместе со мной участвующими в творческом процессе, например, аранжировщиками. Иногда на три-четыре дня случается задержка в оплате его работы. Причина этому – мои гастроли. То есть, я чисто физически не успеваю деньги заплатить.

Но все - свои люди и ситуацию понимают. Что касается тайны вклада – она тайна и есть, и никто не имеет права ее знать (естественно, кроме случаев, предусмотренных законом).

Олег Вьюгин, председатель совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР):

«Обычно используют реструктуризацию – как первый шаг»

- Лично у меня нет, а если бы были, то я бы своевременно их возвращал. Что касается того, если заемщик не может отдать кредит в срок, то обычно используют реструктуризацию – как первый шаг. То есть продление займа, пересмотр процентов и т.д.

Очень важно, чтобы был задействован, в том числе и этот механизм! Чтобы не было так, если не отдал, то на следующий день все сразу так пересчитали…