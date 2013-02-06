Минкомсвязи России рассматривает поправки в закон о связи, отменяющие понятие национального роуминга в сетях сотовой связи и запрещающие сбор платы с абонента за его использование. После принятия этой поправки сотовый абонент, находясь в сети своего оператора за пределами «домашнего» региона, будет платить за услуги по местным тарифам, а не с дополнительной оплатой за услугу «национального роуминга». Специально для «АН» на вопрос «А вы страдали из-за дорогого роуминга?» отвечают…

Борис Резник, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка:

«Думаю, что и в ней тоже ребята не промах»

- Да, одно время я просто страдал от монополиста – одной нашей сотовой компании. Как-то был в командировке в США, а телефон работал в роуминге. Но на второй день мне написали, что долг превысил 4 тыс. рублей, и я его отключил. В Америке в какой-то лавке за 25 долларов я купил местную sim-карту, и оставшиеся восемь дней разговаривал по цене 10 центов за минуту буквально со всем миром.

Приезжаю домой, и оказалось, что мой долг составил 13 тыс. рублей (минута в роуминге у моего сотового оператора тогда стоила 109 рублей). И никому в этой компании тогда я не мог задать вопрос: откуда взялась такая цена? Там не брали трубку, потому что монополист абсолютно закрыт.

Для того чтобы была здоровая конкуренция, монополизм надо выбивать из-под ног. Я часто рассказывал в СМИ про этот случай, и мне потом звонили из компании-монополиста, предлагая заключить договор на льготных условиях. Но я им ответил так: «Тогда создавайте льготные условия для всех, а мне не нужны ваши преференции».

Я и теперь на связи, но уже с другим сотовым оператором. Еще не пользовался за границей услугами этой компании, но, думаю, что и в ней тоже ребята не промах.

Лев Лещенко, певец, народный артист России:

«У нас цены вообще на всё завышены, а не только на услуги сотовой связи»

- Международный роуминг, по-моему, дорог для всех, а не только для меня. Я с этим много раз сталкивался. Как приезжаешь из заграничной поездки, так и списываешь каждый раз 3-4 тысячи долларов. Это же просто безумные деньги!

Правда, я не знаю, какой у меня сотовый оператор, потому что у меня есть люди, которые за эти службы отвечают. У нас цены вообще на всё завышены, а не только на услуги сотовой связи. Какой там роуминг, если цены на лекарства завышают в десятки раз!

Но на все это нужна политическая воля. Надо дать один раз всем им по мозгам и закрыть все эти роуминги вместе с их операторами!

Леонид Ярмольник, актер, продюсер:

«Теперь-то за границей все наши покупают такие карточки, и правильно делают»

- Однажды я был в США, и мои знакомые посоветовали мне купить карточку, чтобы я не тратился на роуминг. Она стоила, по-моему, долларов пятьдесят.

Так вот ежедневно я вел переговоры по телефону со многими странами, и это продолжалось всю поездку, то есть недели две. Представляете, потом на карточке еще и деньги остались, наверное, долларов пятнадцать!

А если бы я так говорил со своей «симки», то набежало бы порядка 70 тыс. рублей, я просто уверен в этом.

Теперь-то за границей все наши покупают такие карточки, и правильно делают. Наша сотовая связь – самая дорогая связь в мире. И роуминг тоже.