Согласно опросу «Левада-центра», подавляющее большинство россиян (87%) живут там же, где прописаны, а 92% не сдают свое жилье. Также 41% опрошенных граждан положительно отнеслись к планам ввести штрафы для владельцев жилья за проживание в нем людей без регистрации. Специально для «АН» на вопрос «Как у вас появилась квартира в Москве?» отвечают…

Михаил Державин, народный артист России:

«…до сих пор живут в общих квартирах, хотя являются москвичами в пятом поколении»

- Моя квартира находится между Новым Арбатом и просто Арбатом. Я всю жизнь живу в этом районе, здесь и родился.

По-моему, квартира – это условие жизни и место жительства для любого человека, который трудится или трудился, учится или учился.

Раньше квартиры были бесплатными, а сейчас это огромный бизнес. И, знаете, «десять лет в Москве» - это еще не москвич. Я знаком с такими людьми, которые до сих пор живут в общих квартирах, хотя являются москвичами в пятом поколении. Некоторые по двадцать-тридцать лет в очереди стоят...

Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко»:

«Я купил родителям квартиру, потом обменялся с ними и получил ее в собственность»

- После дефолта были очень низкие цены, и я купил своим родителям квартиру, а потом обменялся с ними и получил ее в собственность. Мне очень повезло в том, что я не стал инвестором всех этих «социальных инициатив», которых тогда было просто огромное количество…

Руслан Хасбулатов, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой мировой экономики Российской экономической академию имени Г.В. Плеханова, бывший председатель Верховного Совета России (1991-1993 гг.):

«В период ГКЧП жильцы там организовали самооборону и караулили мою квартиру»

- А какая именно – первая или последняя? Как появилась - расширились, да и всё! У меня была очень слабенькая и маленькая квартира, но позже я никогда не жил в брежневской квартире на Кутузовском проспекте, как мне все время приписывали.

Я живу на улице Щусева, куда и переехал после расширения, но почему-то постоянно писали, что «Хасбулатов переехал к Брежневу». В 1991 году, будучи председателем Верховного Совета РСФСР, я и получил ордер на эту квартиру. А до этого мы жили недалеко от метро «Бабушкинская».

Оказывается, в период ГКЧП жильцы там организовали самооборону и караулили мою квартиру, а я об этом даже и не знал. После этого московские власти мне и предложили переехать в благоприятную, охраняемую квартиру.

Евгений Кафельников, чемпион Олимпиады-2000 (теннис), заслуженный мастер спорта:

«Я исходил из того, в какую школу будет ходить моя дочь»

- Пять лет назад купил квартиру через риэлтора. Это была проверенная фирма, которую мне порекомендовали знакомые (не мог же я довериться первому встречному).

Подбирая квартиру, прежде всего я исходил из того, в какую школу будет ходить моя дочь. Я тогда купил жилье в строящемся доме, и теперь очень доволен покупкой, ведь все мои капризы удовлетворены.

Дом очень удобно расположен внутри Садового кольца, и его качество тоже очень хорошее. То есть я нашел именно то, что искал.