Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Сочи провел совещание, посвященное мерам по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. Глава государства, в частности, предложил поддержать создание общественных организаций, которые помогут органам власти отслеживать выполнение структурами ЖКХ своих обязательств, будут контролировать работу управляющих компаний, а также следить за коммунальными тарифами в регионах. На совещании было отмечено, что развитие ЖКХ, управляющие компании которого ежегодно оперируют четырьмя триллионами рублей, может стать высокоприбыльным и эффективным сектором экономики. Специально для «АН» на вопрос «А вашим домом хорошо управляют?» отвечают…

Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст:

«Я был поражен и во многом пересмотрел свое мнение о работниках ЖЭКов»

- Не могу жаловаться. Я живу в старом сталинском доме, который признан одним из памятников архитектуры советского периода. Наверное, поэтому не очень давно в нем был проведен полнейший капитальный ремонт, и даже стеклопакеты поставили!

Разумеется, существуют все те минусы, которые присущи достаточно старому дому (например, периодически ломаются лифты), но все основные коммуникации были заменены и ремонт сделали на совесть. Так что я не могу сейчас сказать, что у нас плохой ДЭЗ.

А приход сантехника мне вообще кажется какой-то фантастикой! Помню, у нас за стенкой соседи делали ремонт, и в результате каких-то их экспериментов с трубами у нас в квартире из канализационного стока стала выливаться вода. Дело происходило вечером восьмого марта, и я был уверен, что вызывать сантехников в это время просто смешно.

Но сантехник пришел - абсолютно вежливый и абсолютно трезвый, быстро определил причину засора, сходил в соседний подъезд и устроил втык виновникам аварии. Потом вернулся, пообещал, что теперь все будет в порядке и отказался от благодарности и денег, сказав: «Да что вы, все нормально, это моя обычная работа».

И я не могу такое его отношение списать на то, что он меня узнал, потому что все происходило еще до выхода кино. Я был поражен и во многом пересмотрел свое мнение о работниках ЖЭКов.

Евгений Зимин, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта:

«Если ему удавалось устранить неполадку, то он гордо вставал и пристально смотрел на меня»

- Мне нравится, к тому же в последнее время все сантехники трезвыми стали. А раньше у нас работал такой мужичок, которого я вообще ни разу трезвым не видел! С утра иду на работу, а он уже ну «очень хороший»… Но все делал исправно, правда, копался очень долго и все о чем-то думал. Наверное, ему казалось, что он был очень ответственным.

Есть обычные алкаши, которым лишь бы «махнуть», а потом «когда прокладку купите, тогда и приду». А этот был уникальным экземпляром: всегда в определенном состоянии (его толком и не поймешь, то ли сильно пьяный, то ли очень сильно), но очень обстоятелен. Всё развернет, потом говорит, «ох, елки, а я это забыл», идет в ДЭЗ, принесет, что нужно, а потом «елки, а я еще и это забыл»… Когда я на его смену попадал, то сам по полдня дома торчал.

Если ему удавалось устранить неполадку, то он гордо вставал и пристально смотрел на меня. Интересно, что сам денег никогда не просил. Но когда не получалось, то извинялся и говорил, что «вот сегодня не заладилось, я завтра приду». И приходил. Опять такой же...

Ирина Хакамада, зампред Госдумы III созыва, кандидат на должность Президента Российской Федерации (2004 г.):

«Противен и сам закон, и всё, что с ним связано»

- А мы сами пытались управлять и организовать ТСЖ, но все очень сложно. То есть сплошные бумажки и бюрократия! Противен и сам закон, и всё, что с ним связано. Абсолютно ничего нельзя понять.

То ли управляющая компания будет государственной – и какой тогда при этом будет контроль самих жителей? То ли мы сами его берем? Но самое главное, что даже организация товарищества не дает вам права владения землей ни под домом, ни в определенных метрах вокруг него! Поэтому под любым предлогом дом могут снести, уничтожить или забрать.