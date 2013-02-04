В Госдуме в связи с участившимися случаями конфликтов на самолетах планируют рассмотреть законопроект, запрещающий проносить на борт любое спиртное. Но ведь многие пассажиры запасаются спиртным не из-за желания дебоширить во время полёта, а из-за банальной боязни летать. Специально для «АН» на вопрос «А вы на самолёте летать боитесь?» отвечают…

Татьяна Москалькова, зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, доктор философских наук, доктор юридических наук, профессор, генерал-майор милиции:

«Бортпроводники напоминают…»

- Я летаю очень часто, и просто привыкла. Кстати, в самолетах всегда слышу, как бортпроводники напоминают о том, что во время полета запрещено употребление того спиртного, которое пассажиры проносят с собой. Не секрет, что и сами авиакомпании во время полета предлагают пассажирам спиртное, во всяком случае, для тех, кто летит первым классом.

По-моему, в этом запрете будет некое противоречие: с одной стороны, в магазинах Duty Free продается спиртное, а с другой - его нельзя провести в качестве подарка.

Виктор Баранов, президент Межрегиональной биржи нефтегазового комплекса:

«Я летал в такие места, куда самолеты отправлялись раз в неделю»

- Честно говоря, меня испугать сложно: я прожил на Севере 20 лет и летал в такие места, куда самолеты отправлялись раз в неделю. Мало того, зимой постоянно мели метели, была нелетная погода, так что приходилось сидеть и еще неделю ждать в каком-нибудь сельсовете на Ямальском полуострове, где все население-то человек двести.

Евгений Кафельников, чемпион Олимпиады-2000 (теннис), заслуженный мастер спорта:

«Когда я путешествовал часто, то у меня для этого был свой самолет»

- Последние лет шесть я если и летаю, то, может, один-два раза в год, так что меня этот вопрос как-то не затрагивает. Но когда я путешествовал часто, то у меня для этого был свой самолет. Теперь необходимость в нем отпала, потому что я практически круглый год сижу в Москве.

К счастью, я не могу припомнить такую ситуацию, когда надолго бы «зависал» в каком-нибудь аэропорту.

Артемий Троицкий, музыкальный критик:

«Самолет мне не нравится в принципе»

- Я очень часто летаю, но, честно говоря, делаю это без большой охоты. Самолет мне не нравится в принципе, и единственное, что в нем есть хорошего и интересного, так это возможность в ясную погоду в иллюминатор смотреть. Но плохо то, что в самолете очень закладывает уши.

Я обычно летаю заграничными рейсами, а там всегда на паспортном контроле надо долго в очередях стоять, что очень утомляет. Так что не барское это дело – в самолете летать, и если есть возможность избежать этого, то я так и делаю.