Как известно, запуск ракеты-носителя «Зенит-3SL», который был осуществлен в рамках проекта «Морской старт», закончился аварией. Ракета должна была вывести на орбиту спутник связи Intelsat-27, однако примерно на 60-й секунде полёта произошло аварийное отключение двигателя первой ступени. В связи с этим ракета вместе со спутником упали в воды Тихого океана. Специально для «АН» на вопрос «Чем Тихий океан так притягивает российские спутники?» отвечают…

Анатолий Ситнов, заместитель руководителя Комиссии РСПП по оборонно-промышленному комплексу, бывший начальник вооружений Вооруженных сил России (1994-2000 гг.), генерал-полковник запаса:

«Всё, что им надо обрушить, они убирают просто в одно касание!»

- Хотя той программой СОИ нам, что называется, залили глаза, но не секрет, что США продолжает работать в этом направлении. А вот системы, которые не защищены от внешнего воздействия, естественно, не летают. То есть всё, что им надо обрушить, они убирают из космического сообщества просто в одно касание!

Все спутники западного производства взлетают нормально, и ничего им не делается. Но если они что-то делают не для себя, а, скажем, для Китая или кого-то еще, то все летит неизвестно куда. И, самое главное, все падает в южных районах Тихого океана.

Туда утопили и станцию «Мир», которая спокойно могла летать еще 5-7 лет, и «Энергию» с лазерным комплексом «Скиф», и другие наши спутники. Так что к тому, что у нас «все падает», надо относиться с достаточной долей скепсиса. Спутники падают немного по другим причинам...

Анатолий Салуцкий, писатель:

«Наши российские двигатели работали нормально»

- Это был морской старт, и в этом проекте участвовало много стран. Конечно, надо разобраться в причинах аварии, но у меня нет подозрений, что это чья-то злая воля. Понятно, что наши российские двигатели работали нормально.

К сожалению, мы никак не выйдем на безаварийный режим. Но этот случай заставит нас еще более вдумчиво и активно отнестись ко всей сфере наших космических свершений. Так что я не вижу в этом какой-то особой трагедии.