Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости попыток переписывания истории, искажения событий Второй мировой войны и перечеркивания подвига советских воинов-освободителей. В своем выступлении, посвященном 70-летию победы под Сталинградом, глава государства подчеркнул, что правда заключается в том, что победу в той великой битве обеспечили советские военачальники и рядовые воины. Их мужеством и стойкостью был поражен и восхищен весь мир. «И каким цинизмом надо обладать, чтобы "забыть" об их доблести и самопожертвовании! Мы никогда этого не допустим!» - заключил президент России. Специально для «АН» на вопрос «Чего больше в истории – науки или политики?» отвечают…

Александр Проханов, писатель:

«Либо сегодняшняя Россия – это империя, которая восстанавливает свой имперский статус…»

- История – это политика, и никакая это не наука! История – это борьба мифов, которые складываются вокруг того или иного политического строя или режима, которая всегда обслуживает интересы правящего класса и правящей элиты. Когда меняется правящий класс, элита и лидер, то возникает другой миф, а предшествующий миф истребляется.

Победа в Великой Отечественной войне – это вершина советского строя, а не победа либерального или царского строя. Это вершина советской цивилизации, которая состоит из массы компонентов, в том числе и компоненты насилия.

Если мы защищаем победу, то должны защищать Сталина, весь советский строй и советский период. Либо сегодняшняя Россия – это империя, которая восстанавливает свой имперский статус, либо - это жалкое деидеологизированное пространство!..

Вячеслав Никонов, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, президент фонда «Политика»:

«Все книги написаны людьми…»

- На Западе история входит в понятие искусства. У нас это все-таки наука. Что же касается объективности истории, то, откровенно говоря, я не знаю никаких объективных исторических данных и никогда не читал объективных исторических книг, хотя и являюсь доктором исторических наук...

Все книги написаны людьми, а они, по определению, всегда субъективны. В истории есть много научного, но ее нельзя считать точной наукой.