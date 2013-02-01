«Мне совсем не все равно, что происходит в нашей стране»

Совет федерации предлагает реформировать Общественную палату. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается увеличить штат палаты с нынешних 126 до 166 человек, расширить ее региональную составляющую, ввести интернет-голосование при ее комплектовании. Специально для «АН» на вопрос «Вы сильно политизированы?» отвечают…

Элла Памфилова, бывший председатель Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека(2004-2010 гг.):

«Я являюсь политиком по своей сути»

- С одной стороны, я нахожусь на некотором удалении от политики, потому что не участвую ни в каких избирательных кампаниях, ни за кого не агитирую. Но, с другой стороны, я являюсь политиком по своей сути и мне совсем не все равно, что происходит и в нашей стране, и во всем мире. Причем, не только когда есть какая-то реальная политика, но и в тех случаях, когда политический процесс лишь имитируется.

А что касается всей этой ситуации с правами человека, то хотим мы этого или не хотим, но она вольно или не вольно действительно превратилась в факт большой мировой политики, - нравится нам это или нет.

Михаил Маркелов, депутат Госдумы, тележурналист:

«Все более-менее мыслящие люди не видят себя без политики»

- Наоборот, по-моему, я слишком политизирован. Наверное, эта проблема выходит еще из начала 90-х гг. прошлого века, когда мы глотнули воли, но не демократии, и стали жить только одной сплошной политикой. То есть все более-менее мыслящие люди не видят себя без политики.

Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра России:

«С тех пор ничего не изменилось»

- Когда-то, будучи еще совсем молодым человеком, я изучал «Историю КПСС». Конечно, это был совершенно неинтересный предмет, но там прописывалось, скажем, как на II съезде РСДРП (б) ставились задачи и как достигались. И каждый съезд отвечал, что было достигнуто, а что еще нет, как происходили расколы и так далее.

Я думаю, что с тех пор ничего не изменилось. И если элита действительно правильно формулирует сначала цели, а потом политику, идеологию и пути достижения этих целей, то тогда задача может быть выполнена. Скажем, если у них есть продуманная программа по выходу из кризиса, то они способны сделать это: формулируются цели и методы их достижения.