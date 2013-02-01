Число репрессированных при Сталине не сопоставимо с числом погибших при Ельцине

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поддержал идею вернуть Волгограду название Сталинград. Так именовать город можно будет в праздничные дни: 2 февраля – в день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 9 мая – в День Победы, 22 июня – в День памяти и скорби, 2 сентября – в День окончания Второй мировой войны, 23 августа – в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией и 19 ноября – в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. Решение «Об использовании наименования "Город-герой Сталинград"» принято Волгоградской областной Думой. Специально для «АН» на вопрос «Сталинские репрессии - это геноцид собственного народа?» отвечают…

Анатолий Лукьянов, почетный председатель Центрального консультативного совета при ЦК КПРФ, последний председатель Верховного Совета СССР, доктор юридических наука, профессор:

«Речь шла только о борьбе и о революции»

- Я считаю, было бы очень правильно вернуть городу имя Сталинград (и, по-моему, так думают все сталинградцы). Например, в том месте, где сейчас там горит вечный огонь, металлическими буквами написано именно «Сталинград».

Что касается так называемых сталинских репрессий, то цифры там совершенно другие. И говорить только о «сталинских репрессиях» - это не только показывать незнание истории, но и наносить удар по Сталину.

Я очень тщательно изучал сталинские архивы и могу однозначно сказать, что всё это не так! Что это за формулировка – «сталинские репрессии»!? Почему тогда не «врангелевские» или «репрессии Колчака»? Никто, конечно, не оправдывает того, что было в то время. Но ведь есть факты, что именно Сталин останавливал перегибы в этом деле.

Количество так называемых репрессированных при Сталине не сопоставимо с количеством погибших во время «реформ» Ельцина, когда уходили из жизни по 1 млн. человек в год! Никто при Сталине не ставил целью «уничтожение масс людей», у меня в этом нет никакого сомнения. Речь шла только о борьбе и о революции.

Вспомните, что было во время Французской или Американской революций, и какие там были жертвы? А что, разве Сталин виноват в жертвах Гражданской войны? Однозначно, нет. Говорить, что были сталинские репрессии - это значит, совершать преступление перед памятью людей!

Любовь Слиска, первый зампред Госдумы III-IV созывов:

«Расстелил газету с изображением Сталина и с коллегами перекусил на ней…»

- По-моему, в народе до сих пор остался синдром этой «эпидемии», ведь буквально по простому навету (скажем, сосед не нравится) могли написать донос - и человек бесследно пропадал.

Это был геноцид, хотя сегодня кое-кто пытается его оправдать и говорит, мол, Сталин не знал. Но такого быть не может, чтобы первое лицо не знало, что оно творит! Он все знал, понимал и, наверное, с этим соглашался. Вероятно, ему это нравилось.

Моя семья тоже пострадала, и у мужа в роду были репрессированные. Не дай бог, чтобы подобное повторилось! Один мой родственник, находясь на дежурстве, расстелил газету с изображением Сталина и с коллегами перекусил на ней. А утром всех арестовали, и потом никого из них так и не дождались.

Зураб Чавчавадзе, председатель правления Высшего монархического совета, генеральный директор фонда Святителя Василия Великого:

«Террор, имеющий целью обеспечение стабильности власти»

- Точнее было бы сказать, что это был террор, имеющий целью обеспечение стабильности власти, поскольку она не была популярна у народа. А геноцид – это же целенаправленное уничтожение слоев населения по национальному, религиозному и каким-то другим признакам. Скажем, тот же геноцид армян в Османской империи, когда была просто звериная ненависть. Так что слово «геноцид» по отношению к сталинским репрессиям не очень-то подходит, хотя факт массового истребления людей – налицо.

Ирина Винер, главный тренер сборной России по художественной гимнастике, доктор педагогических наук, профессор:

«Это просто какое-то проклятье!»

- В России все время уничтожали собственный народ – и во время крепостного права, и в период сталинских репрессий… Это просто какое-то проклятье!