В нескольких регионах России с февраля стартует уникальный эксперимент: сайты порнографического содержания будут закрыты, а пользователь, желающий получить к ним доступ, должен будет обратиться к провайдеру и, предоставив свои паспортные данные, заключить с ним договор. Эксперимент основан на опыте ряда европейских стран. Его будет проводить Лига безопасного Интернета (ЛБИ). Специально для «АН» на вопрос «Что такое - порнография, и как с ней бороться?» отвечают…

Юрий Стоянов, народный артист России:

«Когда ты, не являясь ханжой, ощущаешь неловкость»

- По-моему, есть очень простое ощущение: когда тебе на это стыдно смотреть, это и есть порнография. И еще когда это не имеет никакого отношения к любви. Скажем, в кинофильме сцена насилия может иметь художественную ценность и раскрывать какие-то очень важные вещи, и это совсем не значит, что это порнография.

Общеизвестно стандартное определение, что порнографией является показ полового акта напрямую, без имитации, когда это является самоцелью и не входит в канву сюжета. И все-таки я бы настаивал на такой формулировке, когда ты, не являясь ханжой, ощущаешь неловкость, это и является порнографией. И уж тем более, когда ты смотришь это не один, а со своими родными и близкими.

Конечно, это бытовая, может быть, несколько примитивная и эмоциональная формулировка, но у меня именно такое ощущение. Да, есть и такие люди, которые от просмотра подобных сцен не только не испытывают никакой неловкости, но и проповедуют подобные показы. Однако сейчас речь не о них…

Юрий Скуратов, председатель Национального совета саморегулируемых организаций третейских арбитров и судей, бывший генпрокурор РФ (1995-1999 гг.), доктор юридических наук:

«Есть определенные критерии, которые устанавливает закон»

- Абсолютно разными у разных людей могут быть критерии, что прилично, а что неприлично. Это очень непростой вопрос, и, скажем, для продвинутых тусовщиков из столицы нашей родины – это одно, а для 80-летней бабушки из кавказского аула – другое. Но есть определенные критерии, которые устанавливает закон.

Вита Севрюкова, театральный дизайнер, заслуженный художник России:

«Порнография как факт подглядывания в замочную скважину уже стала нормой»

- По современным меркам в это понятие входит широкий спектр культурных явлений. Везде пошлость – это порнография, кругом «вульгарите» – это тоже она, везде насилие – и это порно! Порнография как факт подглядывания в замочную скважину уже стала нормой. Это как у больного – психика полностью адаптировалась к состоянию.

Денис Давыдов, исполнительный директор Лиги безопасного Интернета:

«Любая противоправная информация может быть блокирована»

- Проблема распространения порнографии в Сети на сегодняшний день является одной из самых обсуждаемых в нашем обществе. У нас в стране распространение порнографии запрещено законом. Таким образом, тот провайдер, который не допускает (или предлагает блокировать) доступ к порнографии, поступает в соответствии с законодательством РФ (не смотря на то, что формально он не несет ответственность за ее распространение, поскольку распространением является владелец сайта, размещающий эту информацию).

Любая противоправная информация может быть блокирована. Но люди, которым нужна информация именно такого рода, конечно, могут ее найти. Это небольшая проблема, и, как говорится, кто хочет грязи, тот ее всегда найдет.

Да, любое подобное нововведение может вызвать и опасения, и инсинуации. Как раз положительным фактором является то, что эту тему сейчас широко обсуждают в Интернете. В этом случае мы можем получить не только те выводы, которые опираются на многочисленные социальные исследования, но и мнения, излагаемые наиболее активной частью интернет-пользователей.