«Когда речь идет о помощи людям, я забываю о технологиях»

Новая редакция закона об основах соцобслуживания населения в РФ может поступить в Госдуму до конца марта. Минтруд завершает работу над концепцией документа, который ранее был вынесен на дополнительное обсуждение общественности. Специально для «АН» на вопрос «Работа с людьми – это призвание или технологии?» отвечают…

Павел Бородин, бывший государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии (2000-2011 гг.), профессор политологии, профессор экономики:

«А уж если дело касается детей…»

- Когда речь идет о людях и о том, что им надо помочь, я забываю о технологиях. А уж если дело касается детей, то тем более о каких-то там технологиях и речи не может идти. Хотя сейчас и сами дети «технологиями» могут замучить любого…

Юрий Прокофьев, председатель президиума центрального совета Общероссийского общественного движения «Всероссийское социалистическое народное движение “ОТЧИЗНА”», бывший первый секретарь Московского горкома КПСС (1989-1991 гг.):

«Так что главное не технологии, а человеческое отношение»

- Для того чтобы работать с людьми, нужно призвание. Но чтобы уметь это делать, нужны технологии. Раньше по роду службы мне приходилось бывать в домах престарелых или детдомах. Технологии тогда везде были одинаковыми, и существовали просто замечательные детдома, руководители которых с душой относились и к детям, и к своей работе.

Но были такие детдома и пансионаты для взрослых, где все просто разворовывалось, а к людям относились, как к скотине. Я думаю, что и сейчас так. Так что главное не технологии, а человеческое отношение.

Роман Виктюк, режиссер, народный артист России, народный артист Украины:

«Они были так счастливы, что эти деньги не пропали!»

- Это призвание любви. Если этого нет, то не научишь, потому что будет притворство, хитрость, расчет, а не сердечное излияние.

Если в доме престарелых директор - сердечный человек, то там и дела обстоят лучше. Но чаще всего это вор.

Помню, как-то я получил премию за режиссуру и на собрании объявил, что отдаю эти деньги в дом для престарелых артистов. Одному из них я и вручил конверт с деньгами, но в антракте он подошел ко мне и сказал: «Спасибо вам. Телевидение уже показало, какой вы благородный человек, а теперь возьмите конверт назад». Я говорю: «Вы что, с ума сошли?» Он ответил: «Но вы же сделали это для того, чтобы о вас хорошо говорили». Я оторопел и, в конце концов, убедил его, что это не так. Тогда он объяснил мне, что боится брать деньги потому, что директор дома престарелых заберет их, и они ничего не увидят.

И тогда я попросил одну актрису взять у меня эти деньги, покупать на них подарки и приезжать по выходным к престарелым артистам. Они были так счастливы, что эти деньги не пропали!