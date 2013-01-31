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«Наши бюджетники эксплуатируются сверх всякой меры!»

31 января 2013, 00:30 [ «Аргументы Недели» ]

«Наши бюджетники эксплуатируются сверх всякой меры!»
dp.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания со своими полпредами в федеральных округах сказал, что регионы вправе повышать заработные платы бюджетникам поэтапно, однако сильный разброс в объемах и сроках выделения средств он назвал недопустимым. Специально для «АН» на вопрос «Как сделать так, чтобы люди жили не на одну зарплату?» отвечают…

 

Оксана Дмитриева, первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, доктор экономических наук, профессор:

«И дело тут не только в организации труда…»

- У нас зарплата в образовании сейчас в два раза выше, чем верхняя тарифная ставка. То есть, те же учителя работают больше восемнадцати часов. Сюда включено то, что они берут и дополнительную нагрузку, и дополнительное количество часов и т.п.  

Наши бюджетники эксплуатируются сверх всякой меры, и особенно это касается учителей! Такая ситуация не только в регионах, но и в центре, в столицах.  

Бюджетники (особенно в сфере образования и здравоохранения) испытывают самые настоящие сверхнагрузки. И дело тут не только в организации труда, а и в очень большом недофинансировании.

Руслан Гринберг, директор Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук:

«Две трети нашего населения выживают сами по себе»

- Я являюсь противником того, чтобы граждане пытались заработать что-то помимо зарплаты. На самом деле, в цивилизованных странах 95%   людей получают свои зарплаты либо от государства, либо от частного бизнеса. У нас же из-за инфантильного либерализма произошла глупость, которая охватила наши правительственные круги.

Началось это еще в начале 90-х годов, когда практически был брошен клич «Спасайся, кто может!» И сегодня две трети нашего населения выживают сами по себе. Они просто борются за существование, причем делают это без наших указаний, и работают, где только могут.

Но это же называется самоэксплуатация и унизительное существование! Подобное может вести только к одичанию, ведь у них практически нет времени ни на отдых, ни на учебу.

Я в принципе против такого подхода. Но если бы реформы проводились у нас не так дико, тогда бы и инфляция была меньше, и граждане бы получали больше денег на своей работе.

Артем Тарасов, директор по инновационным проектам компании «Спецстрой-Инженеринг», депутат Госдумы I созыва:

«У нас в стране главным действующим лицом сегодня является чиновник»

- Для того чтобы граждане жили не на одну зарплату, нужно сделать так, чтобы разговоры о создании мелкого и среднего бизнеса и о поощрении инициативы создания своего дела не остались только разговорами и чтобы, если человек вел свой бизнес по правилам, то государство бы не лезло к нему. Только в этом случае действительно возродится народная инициатива.

И начнется бум, во время которого люди будут открывать свои семейные дела, и, помимо своей работы, заниматься своим бизнесом. Тогда семьи и начнут жить хорошо, и это будет выгодно самому государству.

К сожалению, сегодня у нас только укрепляется бюрократический строй: бюрократам увеличивают зарплату, одновременно проверяя их и время от времени сажая в тюрьму. Их держат в кулаке, потому что сама власть опирается на этот строй.

Во всем мире самым главным человеком в обществе является предприниматель, потому что он создает то, за счет чего процветает государство, а у нас в стране главным действующим лицом сегодня является чиновник. И государство не заинтересовано в том, чтобы люди жили не только на зарплату.

 

 

 

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