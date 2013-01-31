Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко сообщил, что эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в Москве, Санкт-Петербурге и особенно в Башкирии. В девятнадцати регионах России начинается (или уже началась) эпидемия гриппа. Специально для «АН» на вопрос «А вы уже сделали прививку от гриппа?» отвечают…

Владимир Винокур, народный артист России:

«Я постоянно делаю одну очень простую вещь: моюсь холодной водой»

- Нет, я не привился. Но я постоянно делаю одну очень простую вещь: моюсь холодной водой. Делаю это каждое утро, обязательное протирание, обливание и т.п. Думаю, это спасает от всех эпидемий. Так что лозунг времен СССР «Закаляйся, как сталь!» не потерял своей актуальности.

Эрнест Мацкявичус, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия»:

«Свою жену я уколол лично»

- Думаю, прививка – это не для всех. Да, есть люди, для которых прививка – это именно то, что нужно. Они привились – и не болеют. А я, наоборот, очень тяжело переношу эти прививки и становлюсь более восприимчивым к этим заболеваниям.

Кстати, и наш педиатр тоже не советует прививать ребенка, хотя, казалось бы, у врача должно быть другое мнение. Но у нас врач в этом уверен.

У меня есть свое ноу-хау. Я постоянно ношу с собой противогриппозные препараты и при первых признаках заболевания сразу принимаю эти лекарства. В этом случае болезнь протекает не так тяжело, и выздоровление происходит гораздо быстрее. Некоторые люди вообще подобные препараты принимают в профилактических целях.

Именно так я теперь стараюсь проходить эпидемию, потому что прививок просто боюсь и прививаться не буду ни в коем случае!

У меня уже был неудачный опыт прививок от гриппа.

Помню, в 2002-2003 гг. был очень напряженный телевизионный сезон, и я понимал, что болеть просто нельзя. Вот я и говорю своему шеф-редактору: «А давай-ка мы с тобой сделаем прививки». Более того, я и свою жену убедил сделать то же самое и уколол ее лично.

В результате в нашей бригаде было два человека, которые болели всю зиму, не вылезая из ОРВИ, ОРЗ и прочих напастей и лихоманок: я и моя шеф-редактор. Жену постигла та же участь.

Владимир Спицин, директор Московского зоопарка, член-корреспондент Российской академии естественных наук:

«Надеюсь на свою иммунную систему»

- Я никогда не прививаюсь. Даже не знаю почему, наверное, привычка такая… Надеюсь на свою иммунную систему, ведь я за почти 40 лет работы ни разу не брал больничный. Правда, бывало, что какие-то недомогания переносил на ногах.

Николай Герасименко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, академик Российской академии медицинских наук:

«Я всем рекомендую обязательно прививаться!»

- Я уже привился. Считаю, что это разумно, и делаю это уже несколько лет. Прививки всегда ослабляют течение гриппа. Я всем рекомендую обязательно прививаться!

К сожалению, многие у нас грипп переносят на ногах и вообще не обращаются к врачу.

Думаю, что может возникнуть потребность в масочном режиме, особенно когда будет высокий порог заболеваемости.

Уже сейчас нужно думать о снижении количества мероприятий, которые носят массовый характер: дискотеки, концерты и тому подобное. Хорошо, что пока в Москве нет такого размаха гриппа, а если он пойдет, то достаточно 2-3 заболевших, чтобы потом заболели до 10 тыс. человек.