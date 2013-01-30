Художественного руководителя балета Большого театра Сергея Филина в понедельник, 4 февраля, переведут в больницу города Ахена в Германии. Напомним, что сразу после нападения на Филина из его окружения пошла информация, что он уедет лечиться в Бельгию. Теперь, после того, как ему была оказана квалифицированная помощь российскими врачами, танцовщик намерен лечиться в Германии. Специально для «АН» на вопрос «Вас когда-нибудь лечили – у нас в стране или за границей?» отвечают…

Станислав Говорухин, кинорежиссер, председатель комитета Госдумы по культуре, народный артист России:

«Он рассказывал такие ужасы про немецкую больницу»

- Как правило, я у нас сталкивался только с хорошими врачами. И все это ерунда, что у нас в стране все жутко запущено!

Уж если я заболею, то к американцам обращаться не стану, и тем более к немцам. Потому что Кобзон в Германии очень намучился, когда несколько лет назад болел. Он рассказывал такие ужасы про немецкую больницу и говорил, что чуть не помер только от огорчения. Знаете, то, что он рассказывал, - это просто какой-то кошмар, причем, основные страсти касались послеоперационного периода. Заплатил такие деньги за такое ужасное отношение!

Я и раньше-то не собирался никуда за границу ехать лечиться (во-первых, не собираюсь болеть), а уж теперь, после его рассказов – тем более.

Дарья Донцова, писательница:

«Это не правда, что только за границей можно вылечиться!»

- Да, меня лечили, причем очень хорошо, качественно и (многим это может показаться неправдой) совершенно бесплатно! У меня онкологический диагноз, и все операции, «химия», лучевая терапия и гормоны были бесплатными.

Я в молитвах всё время вспоминаю доктора Игоря Грошева – простого хирурга простой больницы, который спас мне жизнь. У меня к нашим врачам самое лучшее отношение, и это не правда, что можно вылечиться только за границей.

Да, может у нас не так хорошо с палатами, с условиями больничной жизни, может, у нас не всегда бывает внимательным средний медперсонал и нянечка не сразу притащит «утку», но у врачей просто золотые руки и, бывает, сердце. Надо только найти своего.

Владимир Перетурин, спортивный комментатор:

«Одному тренеру он прописал уколы, а игроку – таблетки»

- В свое время я играл в футбол в различных командах мастеров, и первое мое недомогание как раз случилось, когда я играл за дубль московского «Динамо».

Это сейчас наши команды перед началом сезона выезжают на тренировки в бог знает какие страны, а тогда мы ездили на черноморское побережье. Тогда в Гаграх, в феврале (было достаточно морозно), тренировались сначала мы, дублеры, а потом «звезды» основного состава.

Я и остался посмотреть на Лёву Яшина, Крижевского, Кузнецова и других ребят, помню, разгоряченный, присел на камень и получил воспаление седалищного нерва. У нас в команде был доктор: достаточно пожилой человек Юрий Зельдович, чемпион страны по фигурному катанию 20-х гг. Он был строгим, но, правда, не очень квалифицированным.

Тогда он мне прописал мази и радоновые ванны, однако ничего не помогало. Но он у меня всё время спрашивал: «Владимир, болит?» И хотя я честно отвечал, что, мол, да, особенно, когда бегу, он по истечении второго месяца мне уже не верил.

Мы приехали в Москву, и меня направили в ЦИТО к знаменитому доктору и сказочному человеку Зое Мироновой. Она через 3-4 недели и вылечила мне эту серьезную болезнь.

А Зельдович так и продолжал работать. Помню, одному тренеру он прописал уколы, а игроку – таблетки, но на следующий день перепутал и уже игроку делал уколы, а тренеру давал таблетки. Все тогда жутко смеялись!..