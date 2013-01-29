Эксперты полагают необходимым вернуть норму промилле алкоголя в крови водителей. Первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков заявил, что за прошедший год водительских прав лишились около 40 тыс. человек с зафиксированным содержанием алкоголя в крови 0,2 промилле и около 100 тыс. - с 0,3 промилле. При этом первые клинические признаки, влияющие на способность управлять автомобилем, начинаются с 0,5-0,8 промилле. Специально для «АН» на вопрос «Можно ли решить проблему на дорогах с помощью штрафов, и можно ли разрешить автолюбителям некое количество алкоголя?» отвечают…

Роман Карцев, народный артист России:

«Я и сам в нетрезвом виде как-то маленькую аварию сделал»

- У нас есть законы, вот только их никто не исполняет. Или какие-то кампании начинаются: то с пристегнутыми ремнями пару дней все ездили, то ближний свет стали зажигать, правда, не все…

А ведь от пьянки столько людей на дорогах гибнет, - и это, конечно, очень плохо! Я и сам в нетрезвом виде как-то маленькую аварию сделал. Хорошо, что милиции не было, и мы на месте сами разобрались.

Если разрешат выпивать за рулем, то кто-то возьмет и от кружки пива окосеет, особенно женщины. Думаю, не надо разрешать выпивать. А вообще мне наша милиция нравится: с ней всегда можно договориться.

Ирина Салтыкова, певица, актриса:

«В таком состоянии я веселая, но внимательная»

- Все зависит от людей. Раньше я могла после двух-трех бокалов вина сесть за руль. В таком состоянии я веселая, но внимательная, а ресторан поближе к дому специально выбирала. Таким, как я, можно это себе позволять, а многим даже в трезвом виде нельзя за руль садиться.

На дорогах масса непрофессионалов, даже в зеркала не считают нужным смотреть. Про изменения штрафов я объективно судить не могу потому, что когда большинство «гаишников» видят меня, то реагируют нормально: улыбаются и все такое. Правда, есть некоторые, которым хочется самоутвердиться...

Дмитрий Язов, маршал Советского Союза, бывший министр обороны СССР (1987-1991 гг.):

«Русский человек минимальную дозу алкоголя может понять по-своему…»

- Русский человек минимальную дозу алкоголя, «чуть-чуть», может понять по-своему. Думаю, разрешить выпивать за рулем – это не подходяще для России.

Максим Дунаевский, композитор, народный артист России:

«У нас какое-то лобби кричит, что эвакуаторы – это элемент несвободы»

- Несомненно, при помощи штрафов проблему можно решить. Ее так весь мир решает. У нас сегодня смехотворные штрафы, которые и штрафами не являются!

Нет никакого страха, а он быть должен! Лично я испытал его в США. Кому же хочется отдать за нарушение 300, а то и 1000 долл.? У нас есть мнение, что, мол, это «не по нашим зарплатам». Так не нарушай!

И еще. У нас какое-то лобби почему-то кричит, что эвакуаторы – это элемент несвободы. Однако в «свободном западном мире», на который мы так любим ссылаться, эвакуаторы просто повсеместны, а штрафстоянки там стоят невероятных денег. Три неправильные парковки – и у тебя могут отобрать права, а страховые компании немедленно взвинчивают цены. Как говорят финансисты, получаешь во все дыры!

А положение о том, что вообще нельзя употреблять алкоголь, устарело. Я за то, чтобы можно было употребить в определенных дозах. Полный запрет ведет к беспределу уже со стороны милиции.