«В Москве такое злоупотребление реагентами, что это не лезет ни в какие ворота!»

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин сегодня обсудили ситуацию в социальной сфере и планы по развитию транспортной инфраструктуры города. Помимо этого знакового события, в Москве недавно произошло и другое: на уборку снега выходили сотрудники префектуры и управ Центрального административного округа с тем, чтобы помочь коммунальщикам. По их словам, погодные условия этой зимой оказались самыми сложными за последние пятнадцать лет. Однако ни со стороны первых лиц, ни со стороны прочих чиновников не прозвучало ни слова о неуёмном применении реагентов на улицах столицы. Похоже, фраза «А вы их дустом не пробовали?» сегодня воплощается в жизнь по отношению к москвичам. Специально для «АН» на вопрос «Кто задумал извести в Москве всё живое?» отвечают…

Виктор Данилов-Данильян, директор Института водных проблем РАН, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ (1991-1996гг.), председатель Госкомитета РФ по охране окружающей среды (1996-2000гг.):

«Без коррупционной составляющей дело обойтись не может»

- Да, сейчас в Москве происходит такое злоупотребление реагентами, что это не лезет просто ни в какие ворота! Надо же знать хоть какую-то меру, установить стандарты, нормативы и т.п. Да, я понимаю, что иногда их применение может быть необходимо, но нельзя же это использовать в 10 раз больше, чем требуется!

Думаю, всякий раз, когда дело доходит до больших заказов (а закупка реагентов, безусловно, является таковым), то без коррупционной составляющей дело обойтись не может.

Не знаю, как там насчет испарений, но при интенсивном автомобильном движении всё это зависает в аэрозольном состоянии. Все эти микробрызги поднимаются и находятся в воздухе. Я уж не говорю о том, что это полная катастрофа для обуви, автопокрышек и т.п.

Степан Орлов, депутат Мосгордумы, председатель Комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике:

"Город у нас большой, и, конечно, возможны какие-то нарушения"

- Насколько мне известно, дворники не забыли ни о лопатах, ни о ломах, ни о современной снегоуборочной технике, которая тоже закупается городом. Действуют все регламенты, касающиеся применения реагентов, и за этим осуществляется жесткий контроль со стороны наших природоохранных контролирующих ведомств.

У меня пока нет информации о том, что речь идет о каком-то переизбытке реагентов. Естественно, что со снегопадом нужно бороться всеми доступными методами, и если появится информация о неконтролируемом использовании реагентов, то мы с этим будем разбираться. Но пока вся работа по реагентам ведется в рамках тех регламентов, которые действуют на муниципальном и федеральном уровнях.

Город у нас большой, и, конечно, возможны какие-то нарушения, но все они пресекаются со стороны департамента ЖКХ, префектур округов, а также природоохранных ведомств.

Алексей Яблоков, председатель оргкомитета партии «Зеленая Россия», членкор РАН, доктор биологических наук, профессор:

«Под прикрытием того, что нужно держать улицы в чистоте, кто-то очень здорово наживается»

- Мы уже много лет буквально кричим о том, что при таком масштабе закупок реагента (на Москву порядка 280-300 тыс. тонн) присутствует огромная коррупционная составляющая! Под прикрытием того, что нужно обеспечивать движение, бороться с пробками, держать улицы в чистоте и т.п., кто-то очень здорово наживается в масштабах миллиардов рублей.

Проблема обеспечения экологической безопасности на дорогах и тротуарах существует не только у нас в стране, но и за рубежом, и везде она решается по-разному. Существует огромное количество всевозможных реагентов, которые растапливают и снег, и лед, но нет реагентов безопасных. Самый безопасный «реагент» – это лопата и дворник.

Но у дворника с лопатой не всегда получается бороться с последствиями снегопада, поэтому во многих странах мира, в том числе и у нас, используют «химию». Вся проблема заключается в том, что есть очень опасные реагенты, а есть менее опасные. Есть реагенты дешевые, а есть дорогие. Есть рассыпаемые, разливаемые и т.д. и т.п.

Это огромная проблема, а «цена вопроса» – сотни тысяч тонн реагентов и огромный ущерб здоровью людей, животным, растениям. Не существует безопасных реагентов, но без них очень трудно держать дороги в безопасном состоянии.

Как сделать так, чтобы машины тормозили и не скользили, чтобы у пешеходов не прибавлялось болезней и не разваливалась обувь, чтобы наши кошки и собаки не страдали и не вяли бы растения? Такая проблема в мире не решена до сих пор. В Москве она решается далеко не самым лучшим образом.

Николай Губенко, зампред Мосгордумы, главный режиссер театра «Содружество актеров Таганки», бывший министр культуры РФ, народный артист России:

«В очереди к аллергологу сидело огромное количество людей, которые страдают именно от этих реагентов»

- Использование такого колоссального количества реагентов просто неприемлемо для нормального человеческого организма! Совершенно очевидно, что это дурно и отрицательно влияет на здоровье человека. Я только что вернулся из поликлиники, и со мной в очереди к аллергологу сидело огромное количество людей, которые страдают именно от этих реагентов.

Я уж не говорю о том, что это влияет на материальное положение беднейших слоев, где на один зимний сезон невозможно запастись обувью. Она просто портится и съедается под влиянием этой «химии». Использование такого количества реагентов – это не выход также и для транспортной проблемы.

Евгения Чирикова, лидер Движения в защиту Химкинского леса:

«Нужно делать так, как делали в СССР во времена моего детства»

- А у нас в Химках вообще ничем не посыпают. Поэтому во многих местах просто очень опасно ходить, и люди буквально падают на проезжую часть. Когда идешь с ребенком, то все время думаешь о том, упадешь или нет. Вот и приходится идти по самой кромке. Это очень плохо, хоть бы песок сыпали!

Что касается такого количества реагентов в Москве, то, видимо, коммунальным службам так проще жить. Думаю, что нужно делать так, как делали в СССР во времена моего детства: если скользко, использовать песок. Это не вредно ни для здоровья, ни для обуви. А сильные обледенения нужно просто скалывать. К тому же, неплохо посмотреть, как эту проблему решают за рубежом.