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«Нет предела совершенствованию работы автоинспекторов»

28 января 2013, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

«Нет предела совершенствованию работы автоинспекторов»
versia.ru

ГИБДД России подвела итоги аварийности за 2012 год. За 12 месяцев на российских дорогах произошло 203597 дорожно-транспортных происшествий. Специально для «АН» на вопрос «Что нужно сделать, чтобы кардинально улучшить ситуацию на наших дорогах?» отвечают…

 

Владимир Федоров, член Совета федерации, начальник Главного управления ГАИ (1990-2003 гг.):

«Чуть ли не половина автовладельцев постоянно держала пальцы веером»

- По-моему, взаимопонимание между участниками дорожного движения и работниками ГАИ постоянно улучшается. Вспомните начало 90-х гг., когда чуть ли не половина автовладельцев ездила вообще без номерных знаков и постоянно держала пальцы веером.

Теперь этого уже нет, но, с другой стороны, нет предела совершенствованию работы автоинспекторов. Ведь постоянно появляются документы, которые направлены на улучшение взаимопонимания между водителями и сотрудниками ДПС.

Кстати говоря, первый подобный документ появился в 1969 году и назывался «Наставление по дорожно-патрульной службе». Потом, в зависимости от времени, эти документы несколько раз менялись, и тем не менее все они были.

Правда, как говорил один мой заместитель, так и не удалось добиться взаимопонимания и повернуться лицом к отворачивающемуся от нас народу…

Игорь Волгин, руководитель правового департамента Российского автомобильного товарищества:

«Наш водитель должен посмотреть на себя и понять…»

- На самом деле, очень нужно, чтобы начали заниматься именно организацией дорожного движения, а не продолжали бесконечное ужесточение наказания водителей.

Ни для кого не является секретом, что у нас зачастую упор делается именно на наказание, а не на профилактику и организацию дорожного движения.

И другой момент: наш водитель, конечно, должен посмотреть на себя и понять, что культура движения на дорогах у нас, к сожалению, очень низкая. И пока это будет продолжаться, вряд ли ситуация на дорогах изменится в лучшую сторону.  

Виктор Похмелкин, председатель Движения автомобилистов России:

«Ничего не делается для обеспечения равенства на дорогах»

- Последовательно ужесточаются наказания за   нарушения ПДД, но никакого перелома не происходит, и Россия по-прежнему находится на одном из последних мест в мире по аварийности.   

Судя по всему, мы так и не дождемся никакой серьезной перестройки службы ГИБДД. Время от времени пишутся какие-то новые бумажки, которые не только мало что меняют, но подчас в чем-то даже ухудшают ситуацию.

Самое главное, что документы, затрагивающие права и обязанности участников дорожного движения, принимаются в недрах МВД, а ведь это должно происходить при широком общественном обсуждении в качестве федерального закона.  

Очень мало сделано в плане профилактики ДТП, и коренные причины не устраняются. Дороги не расширяют, «отбойники» не ставятся… Я уж не говорю о том, что ничего не делается для обеспечения равенства на дорогах, и многие власть имущие по-прежнему пользуются привилегиями.

Правда, есть улучшения по системе распространения видеофиксации, но и здесь пока не обходится без сбоев.

Михаил Блинкин, научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства:

«У кого-то – должность, у кого-то – наглость»

- Порядка на дорогах у нас не будет до тех пор, пока будет сохраняться неравенство участников дорожного движения. Видимо, всех устраивает, что у нас на дорогах нет двух равных водителей. У кого-то – должность, у кого-то – наглость, а у иного – милицейское сопровождение с мигалками…  

 

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