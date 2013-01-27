Министерство здравоохранения РФ опубликовало проект федерального закона, вносящий изменения в закон «Об обращении лекарственных средств». Эти изменения, в частности, направлены на приведение законодательства РФ в соответствие требованиям Всемирной торговой организации. Специально для «АН» на вопрос «Забота о своем здоровье – это дорого?» отвечают…

Анастасия Волочкова, балерина, заслуженная артистка России:

«За качество нужно платить»

- Да, это дорого! Это траты и на хороший массаж, и на хороший фитнес, которые мне нужны 3 раза в неделю, и на хорошие средства по уходу за мышцами ног и стоп. За качество нужно платить. Но мое творчество стоит таких затрат потому, что мои ноги – это самое важное в моей жизни.

Иван Полозков, советник Российской национальной службы экономической безопасности, бывший первый секретарь ЦК КПРФ, бывший член Политбюро ЦК КПСС:

«…вдруг начинают продавать более дорогие импортные»

- Мне здоровье обходится очень дорого! Каждый день я пью по четыре-шесть лекарственных препаратов. Бывает, что вместо наших дешевых лекарств вдруг начинают продавать более дорогие импортные.

А ведь я принимаю их каждый день – утром и вечером, и обходятся мне эти лекарства в месяц не менее чем в 3,5 тысячи руб. К сожалению, из-за каких-то непонятных выкрутасов бесплатный перечень лекарств льготникам сокращается практически ежемесячно!