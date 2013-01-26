Студенчество России отметило и продолжает отмечать Татьянин день. Как поразительно точно подметил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, поздравляя студентов с этим Днем: «Студенческие годы бегут достаточно быстро и требуют особой концентрации для того, чтобы получить и знания, и компетенции». Как говорится, лучше и не скажешь! Специально для «АН» на вопрос «Вы вспоминаете Татьянин день и студенческие годы?» отвечают…

Роман Виктюк, режиссер, народный артист России, народный артист Украины:

«А ведь при Советской власти этого нельзя было делать…»

- Вспоминается, как Петр Наумович Фоменко со своими студентами замечательно придумывал, как именно отметить этот День. А ведь при Советской власти этого нельзя было делать, тогда Татьянин день просто отметался!

Я в то время руководил студенческим театром на Моховой, а он – театром на Воробьевых горах. Мы и наши коллективы на Татьянин день всегда встречались. Я приезжал со своими артистами, а это были доктора и кандидаты наук и также просто студенты МГУ, а у Фоменко были только студенты. Это было замечательно!

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации:

«…и после я уже не только учился, но и работал как проклятый»

- Студенческая пора была только на первом курсе. Помню, после первомайской демонстрации, где мы увидели Горбачева, стоявшего на трибуне Мавзолея, мы гуляли по Москве…

В арбатских переулочках тогда сохранились огороды, и ребята из регионов смотрели на это просто квадратными глазами. Я, кстати, тоже, потому, что как-то не думал, что в центре Москвы такое может быть.

Это не были какие-то палисаднички перед окнами первых этажей. Просто между домов были крошечные пустыри, огороженные дощатыми заборами, около них – кусты, а за всем этим – огородик.

Пожалуй, это - самые теплые воспоминания. А потом – армия, и после я уже не только учился, но и работал как проклятый!