Президент России Владимир Путин считает, что граждан РФ необходимо с самых юных лет приобщать к спорту и здоровому образу жизни. С таким призывом глава государства выступил в Кремле на встрече с представителями студенческого сообщества по вопросу развития спорта среди учащихся вузов. Специально для «АН» на вопрос «В здоровом теле – здоровый дух?» отвечают…

Леонид Тягачев, зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший президент Олимпийского комитета России (2001-2010 гг.):

«И они удивленно отвечали…»

- Еще во время Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году мы с Юрием Михайловичем Лужковым специально ездили и встречались там с мэрами и директорами школ. Мы тогда спрашивали их: сколько раз в неделю у них в школах уроки физкультуры?

И они удивленно отвечали: «Конечно, каждый день». У нас сейчас - только три дня в неделю… А ведь надо пересматривать и зарплату преподавателей, и качество преподавания. Так что все очень взаимосвязано.

Лариса Латынина, девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР:

«Они так и будут приобщаться к здоровому образу жизни»

- Если наши дети будут заниматься физкультурой в детском саду, школе, специализированной спортшколе, то они так и будут приобщаться к здоровому образу жизни. У меня есть уверенность, что у нас в стране теперь есть желание вернуть все хорошее, что было в СССР в области спорта.

Если огромная масса людей будет вовлечена в занятия физкультурой, то какая-то ее часть (причем, тоже немаленькая) обязательно перейдет в спорт.

Светлана Хоркина, референт Контрольного управления Президента РФ, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта России:

«Он очень доволен и всегда с нетерпением ждет эти занятия»

- Я уже несколько лет приобщаю к спорту и здоровому образу жизни своего сына. Мой сын несколько раз в неделю посещает специальный детский клуб, где его всесторонне развивают.

Там он занимается и детским фитнесом, и другими подобными вещами. Он очень доволен и всегда с нетерпением ждет эти занятия.

У него повышается настроение, он становится энергичным, находится в форме и не капризничает. Ему очень нравятся эти занятия, и он всегда о них с удовольствием рассказывает.