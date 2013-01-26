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«Речь идет не о борьбе с курильщиками, а именно с табакокурением»

26 января 2013, 00:00 [ «Аргументы Недели» ]

«Речь идет не о борьбе с курильщиками, а именно с табакокурением»
vipdossier.ru

Госдума приняла во втором чтении антитабачный законопроект. Полностью будет запрещено курение в госучреждениях, вузах, школах, больницах, ресторанах, поездах, на вокзалах, стадионах и у метро. «Курилки» останутся только на предприятиях и в офисах. Закон в целом вступит в силу 1 июня 2013 года. Сотрудники полиции, в том числе участковые, должны будут принимать меры против тех, кто нарушит антитабачный закон. Специально для «АН» на вопрос «Что даст нашей стране антитабачный закон?» отвечают…

 

Николай Герасименко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, академик Российской академии медицинских наук:  

«Я, как автор этого закона, уже тем более никогда снова не закурю»

- Сам я курил 30 лет, но уже почти 13 лет, как бросил. С этой привычкой я расстался не сразу, а, наверное, только с пятой попытки. Теперь же я, как автор этого закона, уже тем более никогда снова не закурю.

Табакокурение сокращает жизнь на 10-15 лет. Для России всё это особенно важно, потому что наши дети начинают курить в возрасте 8 лет, и 50% беременных тоже делает это.

У нас ежегодно от табакокурения умирают 400-500 тыс. человек. По потреблению табака мы стоим на втором месте после Китая, но в этой стране населения в 10 раз больше, чем в России.

Подчеркиваю, что речь идет не о борьбе с курильщиками, а именно с табакокурением. А то раздаются голоса об ограничении прав человека...

Табак - это единственный продукт, по которому принята рамочная конвенция, которую, кстати, очень быстро подписало большинство стран мира. Даже относительно алкоголя и наркотиков не было принято ничего подобного.

Очень важен вектор действия. Мы плелись в хвосте цивилизованного мира, где уже давно доказано то, что табакокурение приносит смертельный вред здоровью.

Михаил Ардов, протоирей:

«Если у нас, как и почти во всем мире, мораль будет подменяться политкорректностью…»

- Если у нас, как и почти во всем мире, мораль будет подменяться политкорректностью, то не будут действенными никакие меры.

Например, сейчас мы часто видим, что по улице идет 11-12-летняя девочка и курит. Но из-за политкорректности ей никто не может сделать замечание. А в старой России к ней подошел бы любой взрослый, вырвал сигарету, да еще и отшлепал бы.

И такие меры спасли бы страну. Но поскольку сейчас это невозможно, то нас ничто не спасет от табака.   

Анатолий Вассерман, публицист, политический консультант:

«Последовали народные бунты, спровоцированные отсутствием курева»

- После первой затяжки я дымил непрерывно более 20 лет. Судя по моему личному опыту, табак действует так: в тех случаях, когда настроение явно возбуждённое, он успокаивает, а когда оно, наоборот, слишком расслабленное, -  он тонизирует. Это мой личный опыт, и я никоим образом не считаю, что табак на всех должен действовать именно так.

На всякий случай хотелось бы напомнить.

Одним из ключевых мероприятий по плану истребления СССР стала одновременная остановка на плановый ремонт чуть ли не половины советских табачных фабрик. Последовали народные бунты, спровоцированные отсутствием курева.

Так вот, я бы посоветовал задуматься: нет ли у кого-нибудь из праведных борцов за светлое бестабачное будущее желания повторить тогдашний опыт, уже заранее зная его результат и вполне сознательно и целенаправленно добиваясь именно этого результата?

Григорий Балыхин, член комитета Госдумы по образованию, действительный член (академик) Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, доктор экономических наук, профессор:

«Желающих пойти на перекур на улицу будет гораздо меньше»

- Уверен, что с принятием этого закона, запрещающего и «курилки» в вузах, желающих пойти на перекур на улицу будет гораздо меньше.

Отмечу, что во многих вузах уже приняты меры по запрету курения на территории образовательного учреждения и действуют различного рода дисциплинарные санкции к нарушителям - вплоть до отчисления студентов. Однако, к сожалению, пока не во всех вузах.  Ожидается внесение поправок в КоАП, предусматривающих конкретные штрафы за нарушение этого закона.

 

 

 

  

 

 

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