«Кражи экспонатов иногда могут быть обнаружены через несколько лет»

Президент России Владимир Путин заявил, что ведущие учреждения культуры должны быть надежно защищены вооруженной охраной. Глава государства так ответил на инициативу министра культуры Владимира Мединского, который предложил сократить расходы учреждений культуры за счет отказа от вооруженной охраны. Специально для «АН» на вопрос «Что вы обычно из музея для себя выносите?» отвечают…

Ольга Свиблова, директор мультимедийного комплекса актуальных искусств «Мультимедиа Арт Музей Москва»- музея «Московский дом фотографии»:

«Сохранность фондов – это проблема не только русских музеев»

- Ничего не выношу, потому что помещение для хранения для меня закрыто. Сохранность фондов – это проблема не только русских музеев. Несколько лет назад во Франции была целая кампания, и в течение трех месяцев шли публикации о том, что и из каких музеев у них потерялось, а что нашлось.

Исчезновения и кражи некоторых экспонатов, особенно из таких больших музеев, как Эрмитаж, иногда могут быть обнаружены через несколько лет. Нельзя же каждый день перебирать фонды, если в них огромное количество единиц хранения. Но бывает, что исчезновения происходят по халатности, скажем, после кочевых выставок, когда некоторые работы «забывают» уехать. В хранении тоже работают люди, и это такое место, куда никто не хочет идти.

А ведь это сердце музея! Но такая работа невидима, сотрудники не имеют внешнего общения, а «общаются» только с экспонатами. Вот туда и идут одиночки, «сумасшедшие» и последние из могикан.

Для того чтобы сформировать музейное хранение и подобрать команду, у меня ушло десять лет. Я с ужасом думаю, что буду делать, когда люди пойдут на пенсию!? Молодежь туда не идет, ведь это не менеджер по продажам. Отвечать за сохранность и реставрацию экспонатов и работать с ними не хочет никто. А ведь в хранении нет окон, там холодно и влажно, и для здоровья это не очень хорошо.

Должна быть пропаганда престижа профессии! Я считаю, если мы хотим сохранить культурные ценности, то сейчас этим людям надо платить втройне. Любой директор музея подтвердит: главная проблема – найти людей в фонды! О хранителях не говорит пресса, никто их не знает, и их просто не видно.

Вера Глаголева, актриса, режиссер, народная артистка России:

«Есть такие картины, на которые хочется смотреть и смотреть»

- Это называется не «вынести», а «почерпнуть»! Когда я бываю, например, в Эрмитаже, то всегда смотрю работы импрессионистов, которых очень люблю. Там есть такие картины, на которые хочется смотреть и смотреть.

Хочется, чтобы они там висели вечно, и никаких таких мыслей, типа «А вот здорово, если бы это у меня дома было!» ко мне не приходило. Это же произведения искусства, так что лучше пусть в музее и висят: сохраннее будут.

Конечно, было очень жаль, когда из Эрмитажа пропадали экспонаты. Я тогда очень удивилась. Как же, думаю, так может произойти, что из музея картины пропадают? Никогда не предполагала, что оттуда можно годами красть.

Аркадий Арканов, писатель:

«Ничего такого, кроме впечатлений, я из музеев не выносил»

- Ни в первый, ни в последний раз ничего такого, кроме впечатлений, я из музеев не выносил.



