Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что эпидемии гриппа и ОРВИ в России пока нет. По его словам, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом по России остается на неэпидемическом уровне. Специально для «АН» на вопрос «Как вы себя от гриппа уберегаете?» отвечают…

Фёдор Конюхов, путешественник, священник:

«В океане вирусов нет»

- В океане вирусов нет, и когда я в экспедиции, то гриппом вообще не болею. Но как только возвращаюсь в Москву, то сразу заболеваю и уж тогда болею долго-долго. Я уже знаю, что по возвращении будет именно так: это, можно сказать, специфика моей работы.

Наверное, в океане я теряю иммунитет, потому что там ни с какими вирусами организму бороться не надо. В этом смысле я очень похож на жителей тех далеких островов, которые когда-то открывались европейцами.

Так что у меня лишь один рецепт против болезней: больше находиться в экспедиции. А в Москве, если уж обрушилась инфекция и простуда, то я обычно пью чай с медом, то есть стараюсь поддержать себя именно народными средствами.

Стараюсь не использовать таблетки или тем более антибиотики потому, что уверен, что в нашем организме и так есть все компоненты, которые способны перебороть любую болезнь.

Евгений Кафельников, чемпион Олимпиады-2000 (теннис), заслуженный мастер спорта:

«Стараюсь сам и без помощи врачей вылечиться антибиотиками»

- У меня нет каких-то особых индивидуальных средств, и я себя никак от гриппа не берегу. Это же вирусная инфекция, и им можно заразиться в любое время и в любом месте.

А уж если я вирус подхватываю, то стараюсь сам и без помощи врачей вылечиться антибиотиками. Просто пью первое, что попадается под руку – и, знаете, очень даже помогает.

Что касается так называемых народных средств, скажем, малинового варенья или сна в теплых носках, то мне это использовать как-то не приходилось.

Тамара Гвердтцители, певица, народная артистка России:

«Самолечение никогда не приводит ни к чему хорошему»

- Для меня основной опасностью является переохлаждение, поэтому я всегда стараюсь одеваться очень тепло. Это же профессиональные навыки певицы, ведь нам нужно беречь голос, наш инструмент.

А уж если я все-таки переохладилась, то на этом фоне и могут возникнуть более серьезные, в том числе и простудно гриппозные явления. Прежде всего я обязательно и срочно обращаюсь к врачу, потому что уверена, что самолечение никогда не приводит ни к чему хорошему. И всегда следую именно указаниям врача.

Я никогда не приду в аптеку и не спрошу, как делают многие, мол, дайте-ка мне что-нибудь от простуды. Народные средства на первом этапе, по-моему, использовать, можно, но когда наступили уже какие-то серьезные гриппозные явления, то без врача все равно не обойтись.