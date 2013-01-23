«Пусть туда едет Медведев и всё разгребает»

Сегодня в швейцарском Давосе открылся Всемирный экономический форум. Очередная сессия пройдет под девизом «Устойчивый динамизм». Делегацию России возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Специально для «АН» на вопрос «Какой форум в Давосе вам запомнился?» отвечают…

Алексей Малашенко, член научного совета Московского Центра Карнеги:

«Владимир Владимирович ездит туда, где он может блеснуть»

- Эти форумы ничем особым не запоминаются. Я не помню, чтобы какой-то из них стал бы ключевым, главным, изменившим все и вся. На всех этих форумах в основном происходит констатация того, что уже есть, и никаких прорывных идей, которые впоследствии были бы осуществлены, я что-то не заметил.

Там люди общаются, выясняют информацию и прощупывают планы друг друга. То есть, все эти форумы запоминаются тем, что накануне обычно бывает масса ожиданий. А когда они заканчиваются, то выясняется, что все ожидания были напрасны.

Что касается того, что Владимир Владимирович в Давос не поехал, а Дмитрий Анатольевич поехал, могу сказать, что Владимир Владимирович ездит туда, где он может блеснуть – и внешне, и внутренне, и словесно.

А вот в Давосе он блистать не может, ведь этот экономический форум – такое щекотливое дело… Вот Медведев туда и поехал. Он премьер, так что и должен этим заниматься.

Если бы туда поехал Путин, то все бы от него там ждали нечто такое, что бы всех потрясло. А зачем ему это надо, если в данном случае у него ничего потрясающего нет? Вот и пусть туда едет Медведев и все разгребает. Все закономерно.

Валерий Драганов, президент Автотор-холдинга, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, депутат Госдумы III-Vсозывов:

«Подъем экономики и производства сегодня является первостепенной задачей»

- Несколько лет назад тоже на экономическом форуме один из тогдашних спикеров Дмитрий Медведев, серьезно оценивая перспективы дальнейшей дифференциации рынков, процессов интеграции, выхода группой стран БРИК на очень высокий уровень модернизации, а следовательно, и роста своей экономики, говорил о так называемых резервных валютах. Я очень хорошо понимаю, о чем он говорил.

Создать альтернативу доллару – дело очень непростое, но, несмотря на трудности, делать это надо. Как мы видим, интеграционный процесс России (причем, не только в рамках Таможенного союза или Евразийского союза) имеет устойчивую тенденцию, и партнерам по внешней торговли, конечно же, будет удобнее рассчитываться в другой валюте.

Не случайно, рубль начинает использоваться в качестве расчетной единицы в Финляндии. Его устойчивость, продолжающийся рост российской экономики (пусть и не в высоких процентах) на фоне европейского спада и уже нескрываемых сомнений Великобритании по поводу лидеров мировых валют диктует необходимость продолжить эту работу.

Но для этого необходимо, чтобы объем экономики, качество продукции, качество институтов и особенно денежно-кредитные системы соответствовали уровню конкуренции, которыми сегодня обладают доминирующие валюты.

С другой стороны, создание финансового центра не должно быть самоцелью. Подъем экономики и производства (особенно, регионального) сегодня является первостепенной задачей. И в этом смысле, пример Автотор-холдинга, который создает Калининградский кластер и намерен построить двадцать заводов, тому подтверждение.

Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики:

«В президиуме находились Борис Федоров, Анатолий Чубайс и Александр Шохин»

- Экономические форумы ничего не решают. Это же собрания людей, которые пользуются влиянием, и все равно они потом принимают независимые решения. Форум – это место для дискуссий и изложения своих позиций, и больше ничего.

Первые форумы в Давосе, на которых мне посчастливилось присутствовать, действительно очень запомнились. Например, в середине 90-х годов там вместе собрались несколько выдающихся членов российского правительства.

Помню, был такой момент, когда одновременно в президиуме находились Борис Федоров, Анатолий Чубайс и Александр Шохин. Они отвечали на вопросы, разъясняли политику правительства России (по-моему, тогда премьером уже был Черномырдин), и я испытывал чувство гордости за свою страну и за то, что мы тогда осуществляли демократические преобразования.

Что касается того, что Путин не поехал на этот Давос, а Медведев поехал, могу сказать, что, наверное, Владимиру Владимировичу не хотелось оказаться на месте докладчика, которому задают вопросы о Магнитском и тому подобном.

Игорь Юргенс, председатель правления Института современного развития (ИНСОР), член бюро правления РСПП:

«Форум на форум не приходится»

- Форум на форум не приходится. Я бывал на таких, которые открывал действующий президент США, а закрывал уже бывший.

Я являюсь сторонником теории конвергенции, то есть слияния всего лучшего из социализма и капитализма. К 2025 года мною просматривается мировое правительство, в котором, надеюсь, будут один-два министра от России.