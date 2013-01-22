«Это будет бесплатной раздачей жилья чиновникам!»

Думская фракция «Справедливая Россия» внесла в парламент законопроект, который предусматривает перенесение даты окончания приватизации на 1 марта 2018 года. В пояснительной записке говорится, что граждане, проживающие в аварийном и ветхом жилье и ожидающие расселения, потеряют право бесплатной приватизации жилплощади после 1 марта 2013 года, чем и вызвана необходимость пересмотра сроков. Специально для «АН» на вопрос «Вы давно приватизировали свое жилье?» отвечают…

Гавриил Попов, советник мэра Москвы С. С. Собянина на общественных началах, президент Международного университета в Москве, доктор экономических наук, профессор, член РАЕН, председатель Моссовета (1990-1991 гг.), мэр Москвы (1991-1992 гг.):

«Если не ограничить бесплатную приватизацию годами строительства…»

- Приватизация тех квартир, которые были построены в современных условиях, то есть после 1991 года, в настоящее время будет скрытой раздачей квартир для новой бюрократии.

Таким образом, если не ограничить бесплатную приватизацию годами строительства жилья, это и будет бесплатной раздачей этого жилья чиновникам.

Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риэлторов:

«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится»

- У меня не было квартиры по найму, которую я бы мог приватизировать. Я просто купил себе жилье. Но если бы у меня была возможность приватизировать квартиру, то я, безусловно, ее бы использовал, ведь это же актив и имущество, которым можно распоряжаться, которое стоит реальных денег и превращает человека из просто гражданина в представителя среднего класса.

По-моему, пролонгирование до 2018 года мало что изменит, потому что все ринутся приватизировать квартиры опять за полгода до окончания срока. Ведь у нас пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

В России приватизировано более 80% жилого фонда, что, кстати, является гораздо большим показателем, чем в Америке. Мне кажется, что продление бесплатной приватизации для нашего русского человека - это не очень здорово. Ведь приватизация ни шатко, ни валко идет у нас с начала 90-х годов. Но как только появляется решение о следующей пролонгации, то процесс приватизации сразу резко замедляется.

Сергей Хестанов, управляющий директор управляющей компании «Финам Менеджмент»:

«Переложить финансовую нагрузку по содержанию жилья на самих жильцов»

- Само по себе это продление не окажет какого-то значимого эффекта ни для граждан, ни для рынка недвижимости, ни на экономическую ситуацию вообще. Эта мера направлена на то, чтобы те граждане, которые не успели приватизировать свое жилье, все-таки это сделали.

Если говорить философски, то ситуация выглядит так, как будто граждан к этому слегка подталкивают. Скорее всего, это делается для того, чтобы большее количество жилья было приватизировано и, соответственно, уменьшилась нагрузка на бюджет с точки зрения бесплатных ремонтов, реконструкции и тому подобное.

Истинная причина таких действий властей кроется в том, что когда жилье будет принадлежать гражданам и, соответственно, не будет муниципальным, тогда можно будет более эффективно переложить финансовую нагрузку по содержанию жилья, собственно, на самих жильцов.

По-моему, корень этого продления именно в этом. Ведь приватизация длилась столько лет, что те, кто хотели, уже давно это сделали. Например, я сделал это настолько давно, что сейчас даже затрудняюсь назвать определенную дату.