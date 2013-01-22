Ленинский районный суд Перми после перерыва приступил к прениям по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь». Напоминаем, что в ночь на 5 декабря 2009 года во время пожара в клубе погибло 156 человек, еще 404 признано потерпевшими. Установлено, что возгорание произошло из-за использования пиротехники в пожароопасных условиях. Специально для «АН» на вопрос «Можно ли навести порядок в работе ночных клубов?» отвечают…

Любовь Слиска, бывший заместитель председателя Госдумы:

«Все забыли, что такое ответственность и дисциплина»

- Я по ночным клубам не хожу, но если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Значит, кому-то нужен этот бардак, эти взятки, которые многие получают и на многое закрывают глаза.

Просто надо наводить порядок сразу во всем, а не только в ночных клубах потому, что у нас вся страна - как один сплошной ночной клуб! С людей перестали спрашивать, и все забыли, что такое ответственность и дисциплина. А ведь именно это всегда спасало страну от такого бардака и таких трагедий.

Леонид Броневой, народный артист СССР:

«Тогда они перейдут на нелегальное положение»

- Это все равно, если бы вы спросили, а как сделать так, чтобы не было наркотиков, чтобы люди не воровали, чтобы не было проституции, игровых автоматов и тому подобных вещей? Эту проблему пытаются разрешить и президент, и правительство, и пока что у них это не очень получается, потому что задача очень трудна.

А ведь подобное есть не только у нас, но и во всем мире. Но в стране, которая размером поменьше, скажем, Голландии, все-таки легче все проконтролировать.

Я даже не представляю, что можно сделать в масштабах нашей страны! Да, можно закрыть ночные клубы, но тогда они перейдут на нелегальное положение, и все в них станет дороже. И тем не менее наводить порядок все равно как-то нужно.

Артемий Троицкий, музыкальный критик:

«Если бы там было строго-настрого запрещено курение…»

- Если бы в клубах не было такого идиотизма, как фейерверки, и если бы там было строго-настрого запрещено курение, особенно долго тлеющих сигар, думаю, что тогда бы ничего подобного произойти просто не могло.

Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы, президент Ассоциации ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа»:

«Получается какой-то замкнутый круг»

- Надо соблюдать законы. Но мы видим, что там творилось с точки зрения противопожарной безопасности. А торговля наркотиками в ночных клубах…

Жажда наживы заставляет хозяев этих заведений закрывать глаза на все нарушения. Пермь показала, что нет ни одного нарушения, которое бы ни сделала эта «Хромая лошадь». А разве это только в Перми? Нет, такое творится по всей России! О чем тут можно говорить, если коррупция сожрала нашу государственную систему!?

Получается какой-то замкнутый круг. Начинаем «наезжать» на бизнес – сразу вопли: почему «наезжаете»? А как только отпускаем вожжи – бизнес начинает гробить людей. Коррупция – это наш образ жизни, и в этом вся проблема.