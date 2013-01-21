Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что готов встретиться с делегацией Грузии по поводу возобновления поставок вина и минеральной воды в Россию в конце января или начале февраля. Специально для «АН» на вопрос «А вы грузинское вино пить будете?» отвечают…

Дарья Донцова, писательница:

«Девочки сразу нет, ее унесло…»

- Я пью только коньяк. От вина у меня начинается быстрое опьянение, и мне делается не очень хорошо. Так что любое вино «идет» мимо меня, и не только грузинское, но и французское, чилийское, да и вообще все то, которое есть.

Зато от коньяка мне становится очень хорошо, и я почему-то не пьянею! Это какой-то странный момент в моем организме, а вот от водки меня выносят сразу. Но хуже всего мне бывает от крепленого сладкого вина и от шампанского. «Девочки сразу нет, ее унесло…»

Александр Метревели, спортивный комментатор, заслуженный мастер спорта:

«Винодел – это самая благородная профессия из всех, которые только могут быть!»

- Я если и пью вино, то только домашнее. Предпочитаю свое вино, то есть то, которое немножко делаю в Грузии для себя. Когда его сюда было легко привозить (не бутылочное), то я его пил здесь и угощал своих коллег. Всем очень нравилось.

Я считаю, что винодел – это самая благородная профессия из всех, которые только могут быть! Это - настоящее искусство! Если бы у меня было время, я бы этим всерьез занялся и делал бы больше, а сейчас для себя заготавливаю на зиму только литров семьдесят.

А вот если бы я производил, то и тысячу литров мог бы сделать, друзей бы угощал… Но такое вино очень концентрированно, и его много не выпьешь; оно, как лекарство. Крепость, наверное, 9-11 градусов. Я на глазок и на вкус ее меряю.

Михаил Леонтьев, публицист, ведущий телепрограммы «Однако»:

«На вкус очень специфическое»

- Я не имею ничего против грузинского вина, правда, оно на вкус очень специфическое. А ведь количество «Киндзмараули», которое продавали в Москве, явно превосходило возможности этого региона. Ведь там крохотный участок этих виноградников.

Где закупать вина, России все равно. Совсем невелика разница в цене между грузинским и дешевым европейским вином. Но грузинские вина на Западе пьют мало…

Вадим Густов, бывший первый зампред правительства РФ (1998-1999 гг.), бывший член комитета Совета федерации по делам СНГ:

«Авторитет их вин явно потерян»

- Конечно, Грузия имеет хоть какие-то перспективы только на рынках России и республик бывшего СССР. Я не думаю, что грузинское вино может появиться в Англии.

Ни для кого не является секретом, что грузинского вина производили раз в десять меньше, чем разливали. Грузинам уже сложно будет пробиться на наш рынок, потому что авторитет их вин явно потерян и эту нишу заняли другие.