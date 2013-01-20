«Гайдару, Чубайсу и Ельцину нужно поставить памятник в районе Капотни!»

Как известно, 16-19 января текущего года в Москве прошел так называемый Гайдаровский форум. В рамках этого мероприятия состоялась международная конференция «Россия и мир: вызовы интеграции», в ходе которой были обсуждены вопросы интеграции России в глобальную торговлю. Специально для «АН» на вопрос «Нужно ли поставить памятник экономисту Егору Гайдару?» отвечают…

Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, профессор, член Союза писателей России, генерал-полковник запаса:

«… и назвать мемориальный комплекс – “Разрушителям России”»

- Да, всем им - Гайдару, Чубайсу, а в центре – Ельцину нужно поставить памятники, причем все они должны быть с уродливыми лицами. А площадку под это выделить где-то, скажем, в районе Капотни и назвать мемориальный комплекс - «Разрушителям России».

Кроме несчастий, эти люди, в том числе и Гайдар, народам нашей страны ничего не принесли. Негодяев тоже нужно увековечивать в истории.

Александр Рукавишников, скульптор, член президиума-действительный член Российской академии художеств, профессор, народный художник России:

«Он не был героем моего романа»

- Я не считаю, что вправе решать, кому надо ставить памятники, а кому не надо. Если за этим вдруг обратятся ко мне, тогда и будем думать.

Честно говоря, мне не хочется говорить что-то жесткое: мол, я никогда не буду работать над этим памятником, или, наоборот, это нужно сделать несмотря ни на что. Я не был знаком с Гайдаром.

Но я могу сказать, что он не был героем моего романа. Поэтому я вряд ли бы с интересом работал на эту тему.

Николай Рыжков, член комитета Совета федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, бывший председатель Совета министров СССР (1985-1990 гг.):

«Разве народ ему это уже простил?»

- Этот памятник не нужен, потому что Гайдар его недостоин. Он же разорил страну и людей, и что, теперь радоваться той теории, которую он взял на вооружение и которая действовала почти двадцать лет? Разве народ ему это уже простил? А все его соратники - это точно такие же разорители страны, как и он.