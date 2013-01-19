Госдума уже в январе рассмотрит поправки в действующее законодательство, которые будут регламентировать меры по раннему выявлению лиц, употребляющих наркотики. К таким мерам относится социально-психологическое тестирование (вместе с медосмотром) школьников, студентов, учащихся техникумов и профессиональных училищ. Предполагается, что оно будет проводиться только с их письменного согласия (или согласия родителей) на условиях конфиденциальности полученной информации. Специально для «АН» на вопрос «А как бы вы поступили с наркобаронами, наркодилерами и подобной братией?» отвечают…

Александр Гуров, генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III-V созывов, член Союза писателей РФ:

«Там нельзя “раскаяться”, получить семь лет и выйти через два»

- Например, в Сингапуре есть такой закон, который предполагает смертную казнь за торговлю наркотиками, причем, независимо оттого, являешься ли ты гражданином Сингапура или приезжим.

И в ряде других государств наркодилеры не имеют альтернативного наказания за совершенные преступления: только смертная казнь. Надо сказать, что в этих государствах не существует проблемы наркотиков. Там нельзя поплакать в жилетку, кому-то дать взятку, «раскаяться», получить семь лет и выйти через два.

Учитывая, что у нас смертная казнь все-таки не применяется, я бы наркодилерам давал пожизненное заключение.

Юрий Кобаладзе, управляющий директор по корпоративным вопросам Х5 Retail Group:

«С наркоманией надо бороться просто жесточайшим образом!»

- С наркоманией надо бороться просто жесточайшим образом! Пожалуй, я и за принудительное лечение наркоманов, потому что таких людей просто надо спасать. Ведь те, кто находится в алкогольной или наркотической зависимости, часто вообще не отдают себе отчет и социально опасны.

Понимаю истоки пристрастия к наркотикам, но ведь это уже болезнь. Я знаю, к какой деградации и даже к смерти ведет наркомания, потому что в жизни со многим приходилось сталкиваться…