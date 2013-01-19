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«Нецензурная брань в СМИ – это очень неинтеллигентно!»

19 января 2013, 00:44 [ «Аргументы Недели» ]

«Нецензурная брань в СМИ – это очень неинтеллигентно!»
ethan.rumsoc.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы за использование нецензурных слов и выражений в средствах массовой информации (СМИ). Специально для «АН» на вопрос «Вам что-то мешает читать газеты и смотреть телевизор?» отвечают…


Анатолий Лысенко, генеральный директор Общественного телевидения России, президент Международной академии телевидения и радио, заслуженный деятель искусств России:

«Я не ханжа и достаточно хорошо владею этим языком»

- Нецензурная брань в СМИ – это очень не интеллигентно! Я не ханжа и достаточно хорошо владею этим языком, но все-таки подобное хорошо «для внутреннего потребления», но никак не для телевидения или печати.

Всё должно быть к месту и абсолютно по делу. Если человеку на ногу падает молоток, а он при этом матерится, то я тоже не вижу в этом ничего страшного. Но если мат ради пиара и эпатажа, причем, когда это читают или слушают люди, – это же просто какой-то бред!  

Александр Адабашьян, режиссер, кинодраматург, заслуженный художник России:  

«Не бывает абсолютно никаких опровержений на весь тот бред»

- За последнее время мое отношения к тем же газетам изменилось просто кардинально! Потому что они, во-первых, уже далеко не являются источником информации. А, во-вторых, если в них даже и есть информация, то она может быть какого угодно сорта. И, главное, потом не бывает абсолютно никаких опровержений на весь тот бред, который там пишется.

Короче говоря, теперь это заменяет то, что раньше называлось слухами. Но могу сказать, что рынок медийной продукции у нас все же развит, и на любой вкус и цвет можно найти предложение: слухи, сплетни, разговоры, разоблачения, кто с кем и как… Этого полно, а рынок серьезных изданий, правда, маловат.

Тамара Плетнева, зампред комитета Госдумы по делам национальностей:

«На них лежит огромная ответственность воспитания наших детей»

- СМИ – это не просто некие предприятия, которые себе сегодня зарабатывают деньги. Нет, на них лежит огромная ответственность воспитания наших детей, поэтому и газеты, и телевидение должны быть эталоном поведения.

Мы смотрим старые фильмы и видим, что там есть забота о воспитании. А когда сегодня нецензурную брань «запикивают», то все понимают, что это такое. И это как будто бы смешно. Правильно, что принимается этот законодательный акт.

Борис Моисеев, танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист России:     

«Но вообще желтизна надоела»

- Я и желтую прессу читаю, но нельзя сказать, что все в ней принимаю. Но вообще желтизна надоела, как и страшилки. А доброе и хорошее хочется читать всегда. 

Сергей Иванов, зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики:

«Я не встречал ни одного СМИ, которое публиковало бы нецензурные выражения»

- Интересно, что случилось? В связи с чем нужно было вносить в парламент этот законопроект?  За всю свою жизнь я не встречал ни одного средства массовой информации, которое, как говорится, находясь в здоровом уме и твердой памяти, публиковало бы матерные, нецензурные выражения.

По-моему, наши дети учатся материться во дворе, а не в СМИ. Раньше хоть подзатыльники давали, а сейчас уже не матерятся, а просто разговаривают матом, причем даже парень с девушкой…

Виталий Коротич, писатель, журналист, главный редактор журнала «Огонек» (1986-1991 гг.):

«Сегодня они – рупор не политического, а финансового начала»

- Я не знаю сегодня ни одной газеты, читая которую я бы мог получить спокойную информацию о событиях, происходящих в мире. Причина, во-первых, в желании газет заработать и, во-вторых, в неуважении к читателю, выработанном еще в советское время.

Тогда газеты были рупором начальства и плевать хотели на то, что от них ждали. Сегодня они – рупор не политического, а финансового начала, а читатели снова побоку. А вот когда газеты вспомнят, что их читают люди, ожидающие от них чего-то, а не навязанной информации, то тогда они будут заслуживать большего уважения.  

 

 

 

    

 

 

 

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