«Когда из театра уходит добро»

Как известно, на художественного руководителя Большого театра Сергея Филина было совершено нападение. Злоумышленники плеснули ему кислотой прямо в лицо. На это варварство отреагировал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, заявив, что виновных в нападении ждет самое серьезное наказание. Кстати, Медведев говорил примерно то же самое после того, как несколько лет назад был избит журналист одного популярного издания. Однако виновные и поныне разгуливают на свободе.

Своими соображениями о случившемся с «АН» делится народная артистка России, солистка Большого тетра России, профессор РУТИ (ГИТИС), певица Ирина Журина...

«Отнюдь не случайность»

- Приходится согласиться с бывшим худруком балета Большого театра Александром Ратманским в том, что нападение на пришедшего ему на смену Сергея Филина — отнюдь не случайность.

Да, и в мои, как принято считать, золотые годы, проведенные в Большом театре, хватало и спекулянтов, и перекупщиков билетов, полусумасшедших фанатов, были и спланированные нападки в прессе. Но были Образцова и Атлантов, Милашкина и Нестеренко, Плисецкая и Гордеев, Ананиашвили и Годунов, была афиша, включающая в себя весь мировой классический репертуар, которой гордились мои коллеги – артисты Большого. Она, в первую очередь, создавала то, что называлось этикой отношений, которая, как справедливо считает Ратманский, постепенно разрушалась в театре.

«Спектакли классического русского репертуара можно пересчитать по пальцам»

Мне трудно судить о том, что произошло в балетном цехе, хотя снятие с репертуара многих постановок Григоровича мне представляется неоправданной роскошью. Скажу об опере, которой я отдала в театре четверть века.

Сегодня спектакли классического русского репертуара можно пересчитать по пальцам. На афише нет имен Верди, Россини и Пуччини, певцам просто нечего петь, из-за чего они толпами и бегут за границу.

«В скандальных постановках “Евгения Онегина” семья Лариных тонет в беспробудном пьянстве»

Поневоле взращивается атмосфера подсиживания и зависти даже к тем, кому доверяют петь в скандальных постановках «Евгения Онегина», где вся семья Лариных буквально тонет в беспробудном пьянстве, «Руслана и Людмилы», которую зрители толпами покидают уже после первого акта, наконец, «Золотого петушка», бесславно заменившего блистательную постановку Евгения Светланова…

«Когда из театра уходит истинное искусство…»

Когда из театра уходит истинное искусство, уходит и понятие добра, которое он должен нести людям, - и это печально. Мне думается, все происходящее сегодня в моем родном ГАБТе - это звенья одной цепи. Я уже не говорю об отношении руководства театра к тем, кто отдал ему лучшую часть жизни, внеся свою немалую лепту в создание его мировой славы, и которых даже не принято хоть когда-нибудь приглашать на премьеры.

«Чаще вспоминать о традициях ведущего музыкального коллектива мира»

Хочу пожелать Сергею Филину скорейшего выздоровления, а театру чаще вспоминать о своих традициях ведущего музыкального коллектива мира.