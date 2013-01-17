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«Они несчастные и получают очень мало денег»

17 января 2013, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

«Они несчастные и получают очень мало денег»
spletnik.ru

По сообщениям некоторых СМИ, с 1-го февраля в Москве на базе государственной скорой помощи могут появиться бригады, которые будут оказывать неотложную помощь за плату. Специально для «АН» на вопрос «Скорая помощь скорее поможет за плату?» отвечают…

 

Никас Сафронов, художник, академик Российской Академии художеств:

«Вась, поехали, он не будет давать автографов»

- Я не могу на них жаловаться, потому что они несчастные и получают очень мало денег. Со мной однажды произошла такая история. Наверное, лет шесть-семь назад на улице Планетная моя машина перевернулась и разбилась просто вдребезги. Кое-как я выполз из нее (машина уже горела) и лег на траву.

Кто-то вызвал «скорую». Она приехала, и врачи говорят мне: «Скорее поднимайтесь и пойдем в машину». Я им объяснил, что не могу подняться и что нахожусь не в таком состоянии. А доктор вдруг заявила: «Да что мы тут всех вас таскать, что ли, будем?!» И когда я им еще раз сказал, что мне очень тяжело, они лениво помогли и довели меня до своей машины.

Там врач спросила у меня: «А вы что, известный человек?» Я ей отвечаю: «А вы что, не местная?». Она вдруг спрашивает: «А вы не любите лимитчиков?» Я объяснил, мол, ничего подобного, просто в Москве меня знают все.

Она сказала: «Вот и я что-то такое заметила, и мы с коллегами хотим взять у вас автограф, может быть, последний в нашей жизни». Я ей тогда сказал, что не могу, потому что не работает рука. Тогда врач говорит водителю: «Вась, поехали, он не будет давать автографов».  

Лев Пономарев, лидер движения «За права человека»:

«Врачи были очень хорошими и профессиональными»

- Несколько лет назад в районе станции метро «Новогиреево» на меня напали и избили. Жена набрала «03», и «скорая» приехала очень быстро. Врачи были очень хорошими и профессиональными. Они оказали мне помощь, и все было хорошо. Никаких проблем тогда у меня не возникло.

Александр Саверский, президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов»:

«Граждане вправе получить бесплатную помощь»

- Предоставление платных медицинских услуг, в том числе и платной скорой помощи, - это прямое нарушение статьи Конституции, согласно которой граждане вправе получить бесплатную помощь во всех государственных муниципальных медучреждениях страны!

Это касается не только скорой помощи, а вообще правовых основ. На основании чего государственные муниципальные учреждения оказывают нашим гражданам платные медицинские услуги? Мы хотим задать этот вопрос и Минздраву, и Генпрокуратуре.

На сегодняшний день, согласно 41-й статье Конституции, государство оказывает гражданам бесплатную медпомощь во всех муниципальных учреждениях. Если начнется тенденция появления платных бригад скорой помощи на базе «03», то, в конечном итоге, есть угроза вытеснения бесплатной скорой помощи. Это неизбежно, и стоит только начать.

Чиновники, которым мы платим зарплату за счет налогов, уже тратят время на создание платных бригад в противоречие Конституции.

 

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