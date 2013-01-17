Министр регионального развития Игорь Слюняев на заседании правительства предложил вернуть в российские школы нормы ГТО, начальную военную подготовку (НВП), учебно-производственные комбинаты и другие педагогические практики. По его словам, сегодня в школах было бы хорошо использовать положительный опыт советских времен, поскольку возвращение этих практик позволит повысить уровень подготовки школьников, развить их физические способности и патриотизм. Специально для «АН» на вопрос «Во что нужно вовлекать молодых россиян?» отвечают…

Ирина Винер, главный тренер сборной России по художественной гимнастике, заслуженный тренер России и Узбекистана, доктор педагогических наук, профессор:

«… может идти заниматься, помимо гимнастики, тем видом спорта, в который его тянет»

- Детей с трех лет надо отдавать заниматься спортом, лучше - гимнастикой. Думаю, что у нас повсеместно должна быть введена такая специальная система. Когда ребенок повзрослеет, то может идти заниматься, помимо гимнастики, тем видом спорта, в который его тянет.

Считаю, что Российскую оборонную спортивно-техническую организацию (РОСТО), которая является правопреемницей ДОСААФ, нужно реорганизовать именно с уклоном в спорт.

Вячеслав Зайцев, художник-модельер, телеведущий, член-корреспондент Российской академии художеств, профессор, народный художник России:

«Молодежь надо приучать к искусству, красоте и природе»

- Молодежь надо приучать к искусству, красоте и природе. Прививать им любовь к Отечеству, его истории и культуре, давать возможность заниматься спортом.

Николай Балбошин, чемпион Олимпиады-1976 (греко-римская борьба), шестикратный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР:

«У нас Путин хоть и борец, но ведь вопросы на местах не он решает»

- В занятия спортом их надо вовлекать, это и есть самый лучший способ, где они могут применить свою энергию. Но занятия должны быть доступными, а не платными. Сейчас бесплатного спорта не осталось, и практически вся молодежь болтается по улице!

У нас Путин хоть и борец, но ведь вопросы на местах не он решает. Площадок, где ребятам погонять в футбол, практически нет, а залы закрываются. Хорошо, что в Олимпийской деревне, куда я внука в бассейн вожу, есть борцовская база, так что с нас денег не берут. А с простых смертных за час берут почасовую плату. Думаю, не каждый сможет за эти деньги 2-3 раза в неделю, скажем, плавать в бассейне.

Не надо возрождать пионерские и комсомольские организации, но спорт должен доступным быть!

Виталий Коротич, писатель и журналист, профессор, главный редактор журнала «Огонек» в 1986-1991 гг.:

«Внушается, что обладание определенным кругом вещей делает их выше и достойнее»

- Сегодня молодым людям круглосуточно внушается, что обладание определенным кругом вещей делает их выше и достойнее, а они это очень четко усваивают. А ведь очень опасно, когда молодежь призывают пользоваться взглядами Эллочки-людоедки, считавшей, что шуба из шанхайского барса исчерпывает все ее интересы.

Я не знаю сегодня ни одного издания, ни одного СМИ, которое разговаривало бы с молодежью о каких-то, скажем так, душеформирующих вещах, провоцирующих на раздумья о том, как жить дальше. Такое издание, которое было бы молодым просто необходимо.

Более того, сегодня СМИ, отчетливо ориентированных на молодежную аудиторию, практически нет. Но рекламная кампания настолько захватила многие издания, что говорить о молодежной аудитории можно только в единственном смысле, когда идут призывы к безудержному потреблению.