«Приходилось жестко напоминать о существующих международных правилах»

МИД России заявил, что высказывания генерального секретаря кабинета министров Японии Есихидэ Суги относительно принадлежности южных Курильских островов, ставящие под сомнение суверенитет России над указанной территорией, являются неприемлемыми. Специально для «АН» на вопрос «А что вы думаете по поводу очередного заявления, прозвучавшего из Японии?" отвечают...

Евгений Наздратенко, губернатор Приморского края (1993-2001гг.):

«Всякая территориальная ревизия очень чревата»

- Вряд ли это заявление, в очередной раз прозвучавшее из Японии, имеет глубокий смысл. После жесточайшей Второй мировой войны в 1945 году были определены границы наших государств, и всякая территориальная ревизия очень чревата.

Удивителен и непозволителен тон прозвучавших претензий. Да, бывали времена, особенно в начале 90-х годов, когда японские рыболовные суда вольно чувствовали себя в наших территориальных водах. Тогда приходилось жестко напоминать им о существующих международных правилах. Однако это были эпизоды, обусловленные ослаблением российской государственности в тот период.

Светлана Горячева, зампред комитета Госдумы по регламенту и организации работы Госдумы:

«Не я добывала их для России – не мне ими и распоряжаться»

- Возможно, японцы и считают, что это их земля (и я уважаю их точку зрения), но я не имею морального права изыскивать любые возможности для того, чтобы этой землей распоряжаться.

Я на этих островах не была, хотя и живу рядом. Да, там богатейшие природные ресурсы, и то, что там не налажен быт, является виной не местных жителей, но руководства страны.

Все вопросы должны быть адресованы нашей власти (в том числе и нам, депутатам), но не тем людям, которые, проживая на островах, по сути, являются там заложниками.

А если мы создадим прецедент, что кому-то можно легко получить наши территории, то это будет лишь началом других претензий.

Курилы я бы им ни за что не уступила! Не я добывала их для России – не мне ими и распоряжаться.

Александр Митта, кинорежиссер, народный артист России:

«Я бы эти острова просто отдал»

- Как только мы объявили Японии войну, то она сразу и капитулировала. Мы с ней не воевали, и тем не менее не законно посадили в плен японских солдат (где они наполовину вымерли), которых должны были просто обезоружить и отпустить на родину.

И только после того, как Китай начал продуктивно работать с пленными японцами, Сталин тоже сообразил, что оставшимся японцам все же надо дать возможность дожить. Им стали давать солдатский паек, и, в конце концов, они вернулись на родину, воодушевленные идеями коммунизма.

Все, что делалось с Японией после того, как она капитулировала, с точки зрения международного права просто незаконно, и это знает каждый японец!

Я прожил в Японии два года. У японцев хороший менталитет, люди там приятные, и это дружелюбная страна. Я бы эти острова просто отдал - ни за что, потому что они находятся у нас вопреки всем международным нормам. Они нам не очень-то нужны, но портят всю перспективу отношений с хорошей страной.