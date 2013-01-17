«Так мы и при Общественной палате создадим какой-нибудь “подкомитет по очистке”»

Комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрел петицию за отмену «закона Димы Яковлева», под которой якобы было собрано сто тысяч подписей. Глава этого комитета Владимир Плигин заявил, что сейчас нет правовой основы для рассмотрения петиции в качестве законодательной инициативы. Плигин сомневается в необходимости принятия отдельного федерального закона для работы с общественными инициативами. Специально для «АН» на вопрос «А вы бы вошли в какой-нибудь общественный совет?» отвечают…

Виктор Рыбин, певец, музыкант:

«По большому счету вообще не надо создавать никаких советов»

- А меня никуда и не возьмут! У меня очень затемненное прошлое (правда, будущее просветленное). Хотя если бы меня пригласили, то я бы с удовольствием вошел в какой-нибудь совет при судостроительной корпорации, поскольку являюсь владельцем парохода и в этом понимаю.

А по большому счету вообще не надо создавать никаких советов, и я не понимаю, зачем это нужно! Неужели органы власти не могут с народом общаться без посредников?

Так мы и при Общественной палате создадим еще какой-нибудь «подкомитет по очистке», а при нем еще что-то… Цепочка может тянуться бесконечно: просто плодим ненужные органы.

Александр Ширвиндт, народный артист России:

«Главное, чтобы это не было туфтой!»

- Я уже принимаю участие в стольких общественных советах, что даже не знаю, куда еще входить! Работается в них по-разному – какие-то симпатичные, а какие-то нет. Главное, чтобы это не было туфтой!

А когда дело делается, то хорошо. Очень многое в советах зависит от состава и полномочий.

Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы:

«Я не переоцениваю деятельность общественных советов»

- Вообще-то я уже вхожу в общественные советы. Правда, сейчас у нас существуют два способа организации общественных советов: либо по указке свыше, либо просто ради моды.

По-моему, сегодня они есть буквально при вся и всем! Большое число ведомств создает при себе общественные советы, куда и входят сами чиновники и карманные исполнители. Правда, справедливости ради надо сказать, что существуют и такие общественные советы, в которых можно что-то сделать.

Кстати сказать, Общественный совет при Президенте России существует достаточно давно и кое-какие вопросы с его помощью решить удается. Например, поднимающие какую-то частную проблему и задевающую судьбу конкретного человека.

А вот когда речь идет о том, что задеваются интересы России, то хоть лопни, но ничего сделать не получается и они будут стоять на своем!

Поэтому я не переоцениваю деятельность общественных советов, но ведь у нас не так много возможностей общаться с властями. По сути, именно от них зависит, нарушаются права человека или нет. Так что возможностями войти в них пренебрегать не стоит.