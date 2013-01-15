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«Больше нужно производить водки или меньше – это слишком сложный вопрос…»

15 января 2013, 23:59 [ «Аргументы Недели» ]

«Больше нужно производить водки или меньше – это слишком сложный вопрос…»
segodnya.ua

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничении мест розничной продажи алкогольной продукции. Постановление позволит ограничить доступность алкогольной продукции, в том числе для детской возрастной группы, обеспечить достаточную удаленность организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, от мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, а также будет способствовать снижению (во всяком случае, так считают в правительстве) объемов потребления населением России алкогольной продукции и формированию стимулов к здоровому образу жизни. Специально для «АН» на вопрос «Нужно ли регулировать рынок алкоголя?» отвечают…

 

Наталья Крачковская, народная артистка России:

«Какая может быть регулировка, если мы живем в России?»

- Какая может быть регулировка, если мы живем в России? Больше нужно производить водки или меньше – это слишком сложный вопрос, чтобы определить его каким-то одним словом.

И запрещать нельзя, и разливать в бесконечных количествах тоже не надо. К тому же, если не будет водки, то появится самогонка – и будет еще хуже. Следить за всем этим надо очень аккуратно и вдумчиво.    

Павел Шапкин, президент Национальной алкогольной ассоциации:

«Все знают, что нельзя много пить»

- Безусловно. Но корни кроятся в психике человека. Все знают, что нельзя много пить, а если уж пить, то что-то такое попроще, а не спирт, разбавленный пивом. Возникает вопрос отношения общества к алкоголю.

Даже те люди, которые позволяют себе выпить лишнее, в отношении своих детей, как правило, придерживаются традиционной точки зрения. То есть как минимум, предметом регулирования является возрастной ценз.

Но если есть возрастной ценз, то также есть и ценз на места продаж. Нельзя продавать водку около школ, - и это тоже предмет регулирования.

Теперь о рекламе. В передаче «Спокойной ночи, малыши!» нельзя рекламировать виски, даже если они очень хороши. И это предмет регулирования.

Так что такие и понятные вещи и наводят на мысль, что необходим определенный закон, который осуществлял бы регулирование. К тому же исторически сложилось так, что торговля алкоголем является предметом налогообложения, а это дело тоже как-то необходимо контролировать.  

 

 

 

 

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