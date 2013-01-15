Министерство юстиции РФ отказало в регистрации Пиратской партии России. Чиновники сослались на то, что понятие «пиратство» - это морской грабеж или производство контрафактной продукции. Специально для «АН» на вопрос «Зачем России нужны партии?» отвечают…

Виктор Алкснис, депутат Госдумы III-IV созывов, полковник запаса:

«”Единая Россия” просто придает определенный вид…»

- Кто и что сейчас бы ни говорил про КПСС, но это была партия реальных дел. «Единая Россия» - тоже партия реальных дел, но дела эти несколько другие. КПСС принимала решения о запуске космических кораблей, строительстве ГЭС, железных дорог и тому подобное. «Единая Россия» же просто придает определенный вид легитимности нынешней власти. Это ширма, но не структура, которая работает на возрождение России.

Сергей Ковалев, президент Института прав человека:

«Что бы мы ни делали, все КПСС получается!»

- Почему ни у кого не возникают вопросы, зачем партии в Англии, или зачем в Америке партии демократов и республиканцев? А зачем во Франции энное количество партий? И ни в одной стране никто не ограничивает числа своих политических партий. Единственный, кто их может ограничить, – это избиратель! Знаете, я краем уха слышал, что страна, которая называется Россия, тоже собирается жить по цивилизованным обычаям цивилизованного мира…

У нас политики иногда говорят, что делают двухпартийную систему. Но на самом деле, конечно, они всегда делают однопартийную. Как говорил незабвенный Виктор Степанович Черномырдин, что бы мы ни делали, все КПСС получается!

Александр Проханов, писатель:

«”Единая Россия” напоминает большое стадо слонов»

- После крушения советского централизма я полагал, что партии в условиях либерализма будут выражать многомерные общественно-политические интересы, что каждая из них будет иметь свою идеологию, политику и своего лидера, и таким образом общество сможет через них ручейками или реками транслировать вверх свои чаяния, заботы и интересы.

Какое-то время была бурная пора строительства этих партий, и я сам в этом участвовал. Время было очень интересное – даже маленькая микроидеология получала свою маленькую микропартию! Но постепенно партии как бы выветрились, идеологии израсходовались, а политическое творчество свелось на нет.

Партии во многом, как ЛДПР, превратились в шоу-бизнес. Они имитационны, как КПРФ, которая все еще повязывает галстуки несуществующим пионерам.

А «Единая Россия» вообще напоминает большое стадо слонов, которое собрали в каких-то загадочных саваннах и привели в Думу, и вот оно там все топчет и гудит в свои хоботы.

Наталья Фатеева, народная артистка России:

«Партии существуют не для того, чтобы захватить власть и насиловать всю страну!»

- А причем тут Россия? Во всем мире есть люди, которые придерживаются разных взглядов. Вот единомышленники как-то и объединяются.

Партии существуют не для того, чтобы захватить власть и насиловать всю страну, а для того, чтобы объединять людей, имеющих определенные взгляды, и потом отстаивать их в общественной жизни.

Эдуард Лимонов, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия», писатель:

«Мы же не несколько племен каких-то раздолбанных туземцев!»

- Вопрос звучит для меня странно, если не сказать изуверски. Это все равно, если бы вы спросили: «Зачем нам жить в ХХI веке? Может быть лучше в каком-нибудь неандертальском периоде истории?»

А как страна может существовать без политических организаций!? Мы же не несколько племен каких-то раздолбанных туземцев, а современное политическое государство. Нам нужны политические партии, - и чем больше, тем лучше! И люди смогут из большего количества партий выбрать ту, которая им подходит.