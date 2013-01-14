«Контакт автовладельца и инспектора не всегда происходит под камерой…»

МВД РФ направило в правительство проект по введению новых знаков и разметки, предупреждающих водителей о приближении к местам установки систем видеоконтроля и радаров. Специально для «АН» на вопрос «Поможет ли видеонаблюдение снизить число нарушений ПДД?» отвечают…

Виктор Похмелкин, председатель Движения автомобилистов России:

«Видеофиксация сама по себе – это инструмент»

- Видеофиксация сама по себе – это инструмент. Но помогать он может только в том случае, если им умело пользоваться. К сожалению, этим инструментом пользуется архаичная, неэффективная, коррумпированная служба под названием ГИБДД, причем в своих целях.

Контакт автовладельца и инспектора ГИБДД не всегда происходит под камерой, и у меня сколько угодно жалоб о подобных случаях.

Кажется, все просто: есть читаемый номер, есть автомобиль и его владелец – оформляйте квитанцию. Но машину останавливают именно на посту, и уже в его помещении начинается разборка. Так что видеонаблюдение – это не панацея.

Надо проводить реформу ГИБДД. Нужно, чтобы эта служба была нацелена не на сбор денег, а на предупреждение аварийности на дорогах. И нужно, чтобы их зарплата была нацелена именно на это.

Кстати, в нескольких регионах был проведен такой эксперимент: привязка аварийности к зарплате. И аварийность там существенно снижалась. Да и кадровая чистка не помешает...

Юрий Гейко, автор и ведущий радиопрограммы об автомобилях:

«… а инспекторы из кустов будут наблюдать»

- Да, видеонаблюдение помогает, но не в той степени, в которой могло бы помочь. Помню, я назад разговаривал с тогда еще начальником управления ГИБДД Московской области Сергеем Сергеевым и полчаса доказывал ему, для чего нужно вешать предупреждение о фото- и видеофиксации.

Ведь если вешать камеры на опасных участках и не предупреждать об этом, то они так и останутся опасными, а инспекторы из кустов будут наблюдать за тем, как люди умирают. На Западе как раз и предупреждают именно о том, что идет видеофиксация, - и это, конечно, служит снижению количества ДТП.

Тогдашний начальник управления ГИБДД Московской области, будучи человеком умным, прямо при мне вызвал какого-то полковника, и они вместе стали рисовать эскиз плакатов, предупреждающих о видеофиксации, которые собирались вешать.

Получается, что Московская область в этом деле была у нас пионер. А вот, например, во Франции количество смертей из-за ДТП благодаря предупреждениям о фотофиксации снизилась на треть. Эти камеры повесил тогда еще министр внутренних дел Франции Николя Саркози, и после такой впечатляющей статистики в то время стал национальным героем. Там их до сих пор так и называют – камеры Саркози.

Сергей Сергеев, генерал-майор милиции, бывший начальник управления ГИБДД Московской области:

«В зоне установки видеокомплексов тогда не были зафиксированы ДТП»

- Конечно, видеофиксация помогает, и в этом нет никаких сомнений! Система видеофиксации правонарушений в сфере безопасности дорожного движения – достаточно эффективный способ снижения уровня дорожной аварийности и повышения дисциплины водителей транспортных средств.

Показателем этого является и то, что в зоне установки видеокомплексов тогда не были зафиксированы ДТП. А ведь они установлены в местах очагов дорожной аварийности. И еще статистика показывает снижение количества правонарушений на 20% в зоне установки данных комплексов.