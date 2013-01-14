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«Протест будет становиться менее либеральным и более человеческим»

14 января 2013, 20:24 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Протест будет становиться менее либеральным и более человеческим»
nakanune.ru

Итак, в Москве прошло шествие против так называемого антимагнитского закона, который Государственная Дума России приняла в конце прошлого года. По словам устроителей мероприятия, в протестной акции приняло участие 100 тыс. человек. По данным МВД РФ, на улицы Москвы вышло 9,5 тысяч демонстрантов. Специально для «АН» на вопрос «Наблюдаем ли мы новую волну протестного движения?» отвечают…

 

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации:

«Либеральная оппозиция практически неотделима от либералов во власти»

- В этом шествии участвовало примерно столько же (или даже чуть меньше людей), как и 15-го сентября. Так что можно говорить о некотором восстановлении.

При этом принципиальный отказ организаторов от митинга свидетельствует о том, что они прекрасно понимают, что им нечего сказать людям, которые протестуют против власти. Ведь они сами находятся значительно ближе к власти, чем большинство протестующих.

С одной стороны, это шествие было вызвано тем, что люди просто давно не выходили на улицы, с другой – мракобесием власти, которая будет давать новые поводы для выступлений.

Думаю, что протест будет становиться все менее либеральным и все более человеческим.  

Либералы не стали делать митинг именно потому, что на нем бы неминуемо проявились социальные мотивы. А в части убийственной для России социальной политики либеральная оппозиция практически неотделима от либералов во власти.

Что касается весенней протестной кампании, думаю, что Удальцов, конечно, попытается что-то сделать. Но заявленная им новая акция у него получится так же удачно, как и с портретом Путина, который ему так и не удалось поджечь.

Однако весной протест пойдет в регионы. Конечно, это будут не массовые выступления, и протест скорее будет подспудным.  

Сергей Удальцов, координатор «Левого фронта»:

«Портреты не имеют стопроцентного сходства с фигурантами»

- Эта акция показала, что все слухи и мифы о том, что протест исчез и выдохся, а все граждане разошлись по домам, - просто полная ерунда! Я убежден, что активность сохранилась на самом высоком уровне и что все репрессии так и не дали должного эффекта. Люди по-прежнему не боятся выходить на улицы даже в такую погоду.

Соответственно, все мы должны четко понимать, что 2013 год тоже будет активным. У власти есть два пути – либо пытаться и дальше «закручивать гайки» (это может привести к взрыву, ведь терпение кончается), либо приступать к диалогу по существу, и у нас есть политические требования.

Да, 13 января людей на улицы вывело принятие конкретного закона по детям-сиротам, но в итоге акция превратилась в политическую, потому что зазвучали основные политические требования: досрочные выборы в Думу, досрочные выборы президента… Какие лозунги могут быть еще более политическими?

Так что лето обещает быть очень энергичным, а власть находится на развилке: либо давить и дальше, либо налаживать диалог. Мы – за диалог, но будем регулярно продолжать наши выступления. Если нет других механизмов влияния на власть, то должна сохраняться уличная активность, и мы будем прилагать все усилия для этого.  

Вчера мы своими действиями сигнализировали отношение к нелегитимной власти. Вот и я совершил соответствующее действие потому, что это нелегитимный президент. То есть я выразил свое отношение в такой образной форме. Портреты не имеют стопроцентного сходства с фигурантами. Никто ничего не жёг. Мы просто кидали их в мусорный контейнер, а кто-то и рвал.

Это некий символ, и тот, кто хотел понять, всё понял правильно. Это не личная ненависть к конкретным лицам, а неприятие нелегитимной системы власти.  

Виталий Кийко, подполковник милиции в отставке, бывший сотрудник ОМОН г. Москвы, ветеран боевых действий:

«… испытывала оргазм, когда рвала портрет президента России»

- Народ тогда выходит на протест, когда там не вырисовываются отвратные фигуры некоторых лидеров оппозиции. Да, на последнее шествие вышли, в том числе старики и старухи, но надо бы спросить у этих «протестующих», как  правильно называется «антимагнитский закон» и что именно в его статьях говорится о запрете на усыновление наших детей гражданами США? Если один из тысячи ответит, то это будет сенсация!

Люди не видели текст этого законодательного акта, зато наслушались бреда либералов, которые их и взбаламутили. Это нам уже знакомо: «не читал, не видел, но осуждаю».

Конечно, очень плохо, что у нас есть брошенные дети! А сколько сирот в самих США, и почему американцы за десятки тысяч километров едут к нам и не усыновляют своих детей? Франция, Австралия, Норвегия, Израиль запрещает отдавать своих детей – и тут нет вопросов. Но как только запретили в России, то сразу «подлецы» и т.д. и т.п.

Вот и идите к посольствам этих стран и протестуйте! Или попробуйте, например, в Чечне заикнуться о том, что нужно отдавать своих сирот в США.  

Половина из тех, кто пришел на вчерашнее шествие, были введены в заблуждение, а остальным просто делать нечего, вот они и решили себя показать – потусоваться, помахать рукой, а потом посмотреть на себя по телевизору. На акциях подобного рода люди не только тусуются, но еще и себя демонстрируют. Идет чистая развлекуха, да и молодежи прикольно: мол, пошли, сходим, посмотрим, может, ОМОН гонять будет…  

Когда я был на митинге протеста на проспекте Сахарова, то своими глазами видел, что сотни человек пришли туда с трех вокзалов, которые расположены неподалеку. У людей вечером поезд, время еще есть, вот и приходят посмотреть на Собчак, Гудкова и т.п., чтобы потом у себя дома сказать: «Ребята, я на митинге видел эту… как ее… Собчак живьем!»    

Вот Удальцов пытался сжечь портрет Путина, а мне вспоминается Лера Новодворская, которая, похоже, испытывала оргазм, когда у памятника Долгорукому рвала портрет президента России. Всем, кто тогда со мной служил, казалось, что этот человек просто неадекватен. То есть, у нее буквально слюна текла, у нас и соответствующая съемка имеется...

Илья Яшин, член Бюро ФПС партии «РПР-ПАРНАС»:

«Так и остались неудовлетворенными…»

- Мне кажется, было бы странным ждать спада протеста, пока сохраняются причины, которые выводят людей на улицу. Ведь все те требования, которые люди выдвигали в декабре прошлого года, так и остались неудовлетворенными.

Власть не сделала ничего, чтобы люди успокоились. Напротив, на протяжении всего года Кремль проводил политику запугивания «несогласных», создавая все новые и новые поводы для протестов. Поэтому странно ожидать того, что люди разойдутся по домам.   

Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии:

«Если будет какая-то натянутая акция…»

- Думаю, что социальная составляющая протеста появится тогда, как опять вырастут тарифы на ЖКХ. А вообще многое будет зависеть от ситуации.

Но если будет какая-то натянутая акция, инициированная лидерами оппозиции только для того, что поддерживать «боевой дух», тогда народу будет не много.

Если оппозиция хочет сохранить свое лицо, надо переходить на более конкретные и социальные лозунги.  

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации:

«Он и будет ходить туда, как на работу»

- На мой взгляд, произошла некая профессионализация этих маршей. Люди, которые избрали формой своей политической активности марши и митинги, так и будут ходить на них. Но если власть не будет давать каких-то поводов, то на эти акции не удастся привлечь большее количество участников.

Все дело в том, что «несистемная оппозиция» не может генерировать лозунг, который действительно выведет население на улицы. А что касается постоянного контингента, который присутствует на митингах в поддержку планов оппозиции, то он и будет ходить туда, как на работу.

 


 

 

 

 


 

 

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