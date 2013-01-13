Россию снова пугают вирусом птичьего гриппа. Открытая индонезийскими учеными в конце прошлого года новая разновидность птичьего гриппа, которая распространяется среди уток и уже стала причиной гибели сотен тысяч этих животных в Индонезии, значительно опаснее прежних. А ведь утки – это водоплавающая птица, и вирус может распространяться на сотни километров по рекам… Специально для «АН» на вопрос «А вы боитесь вируса птичьего гриппа?» отвечают…

Роман Виктюк, режиссер, народный артист России, народный артист Украины:

«Пенсионеры выясняли между собой, а на каком же рынке «пойман» этот самый грипп»

- Несколько лет назад нас уже пугали вирусом птичьего гриппа. Помню, тогда мне позвонили знакомые артисты и сказали, что резко упали цены на куриное мясо, и люди стали хватать, кто сколько может. Покупали не одну ножку или грудку, а брали чуть ли не упаковками и абсолютно счастливыми уходили с рынка!

Пенсионеры выясняли между собой, а на каком же рынке «пойман» этот самый грипп – и бежали туда. Так что никакой птичий грипп нам не страшен, даже наоборот: грипп – это здоровье желудку!

Алексей Митрофанов, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи:

«… периодически возникающие большие спецоперации»

- Не боюсь. Все это не что иное, как периодически возникающие большие спецоперации, которые проводятся для того, чтобы балансировать мировую экономику.

Вот было коровье бешенство – потом вдруг тишина. Интересно, куда же оно делось? Потом начался шум с птичьим гриппом, которого все тоже очень боялись, а после - атипичная пневмония… Тогда так ударили по Китаю, что бедные китайцы были в панике. Но потом опять наступила тишина.

Просто в интересах американцев и англичан идет новый формат неких биологических войн.