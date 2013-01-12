Как известно, переданы в суд материалы по делу о ДТП с телеведущей Татьяной Судец. Напоминаем, что заслуженная артистка России Татьяна Судец в ночь на 1 января около 0.30, находясь за рулем автомобиля «Ниссан Кашкай», по неустановленной причине врезалась в автомобиль марки «Мерседес». В данной аварии никто не пострадал, но телеведущая отказалась пройти медосвидетельствование. Специально для «АН» на вопрос «Кто более опасен, находясь за рулем, – женщины или мужчины?» отвечают…

Юрий Стоянов, актер, режиссер, народный артист России:

«Такого отсутствия внутренних тормозов, как у московских девочек…»

- Женщина за рулем – это отдельная песня! Года два-три назад я видел, как женщина на машине без коробки-автомата одновременно говорила по телефону, рулила и, смотрясь в зеркало на солнцезащитном козырьке, подкрашивала губы. Я пытался это повторить, но не смог.

И, конечно, особая статья и самое страшное явление – это девушка за рулем подаренного ей дорогого автомобиля! Здесь, конечно, наличие полной безбашенности, хотя ведь в женщине заложено чувство материнства, страха и осторожности.

Такого отсутствия внутренних тормозов, как у московских девочек, гоняющих по Кутузовскому проспекту на кабриолетах со скоростью 160-180 км/час, я еще не встречал.

Владимир Федоров, член комитета Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, бывший начальник Главного управления ГАИ (1990-2003 гг.):

«Женщина водит автомобиль значительно аккуратнее»

- Согласно моим многолетним наблюдениям, женщина за рулем особой опасности не представляет – то есть мы говорим о стереотипе.

Конечно, статистике в этом плане пока особо верить нельзя, потому что сейчас в потоке машин женщин-водителей все же меньше, чем мужчин. Но тем не менее, по большому счету, женщина водит автомобиль значительно аккуратнее.

Поэтому я полагаю, что, когда представителей обоих полов за рулем станет примерно одинаковое число, аварий с участием женщин будет меньше. Так что, если резюмировать, то я выступаю за то, чтобы женщины водили машины. Да и весь мир, в общем-то, к этому и идет.

Другой вопрос, когда человек начинает управлять автомобилем. А здесь как женщинам, так и мужчинам лучше начинать учиться как можно раньше. Потому что в таком случае процесс будет происходить с лучшей отдачей.



