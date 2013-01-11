Министерство культуры РФ обнародовало список из ста российских и советских киношедевров, которые предполагается рекомендовать для изучения в школе. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил надежду, что факультатив под условным названием «100 фильмов для школьника» станет для детей самым любимым уроком после физкультуры. Специально для «АН» на вопрос «Какое кино вам ближе - российское, американское или европейское?» отвечают…

Борис Грачевский, художественный руководитель киножурнала «Ералаш»:

«Американское кино я ненавижу»

- Мне ближе российское и европейское кино. А американское кино я ненавижу. Конечно, и у них есть хорошие фильмы, но в глобальном смысле американское кино просто отвратительно!

Помню, несколько лет назад показывали (как обычно, поздно ночью!) замечательную картину «Дом из песка и тумана». И тем не менее и этот фильм сделал наш человек, которого американцы заставили сделать классический американский финал.

Александр Дугин, лидер Международного евразийского движения:

«Когда пришли либералы, кино стало такой дрянью, что и смотреть невозможно!»

- По стилю - европейское. Но я люблю советское кино 30-50 гг., то есть до 60-х, потому что потом начался фундаментальный упадок, а позднее советское кино – это что-то омерзительное!

Ну, а когда пришли либералы, то и вообще кино стало такой дрянью, что и смотреть невозможно. Мы из этого до сих пор не можем вырваться, а только разлагаемся.

Очень неплохое американское кино, особенно когда там одаренным людям удается выйти на бюджет: братья Коэн, Кроненберг…

В европейском кино не было мифологии, как в советском, но зато там интеллектуализм и рефлексия.

Ирина Салтыкова, певица, актриса:

«Советское кино было очень хорошим, а новое российское мне как-то не очень»

- Сейчас я предвзято отношусь к российским фильмам, особенно к тем, которые выпущены в последние годы. Вот советское кино было очень хорошим, а новое российское мне как-то не очень.

Но если говорить в целом, то мне нравится разное кино, а особое предпочтение я отдаю мелодраме и комедиям. А вот боевики и фантастику стараюсь совсем не смотреть, это не мое.

У меня нет телевизора, так что я не ощущаю какого-то засилья американских фильмов. Покупаю только то, что мне нравится.