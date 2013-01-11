"Прокуроры призваны помогать, если речь идет о защите прав и свобод"

Президент России Владимир Путин поздравил работников прокуратуры РФ с их профессиональным праздником, отметив, что перед ними стоит целый ряд ответственных задач, среди которых непримиримая борьба с коррупцией и обеспечение единства государственности. Специально для «АН» на вопрос «Вам когда-нибудь оказывали помощь прокуроры?» отвечают…

Юрий Скуратов, председатель Национального совета саморегулируемых организаций третейских арбитров и судей, бывший генпрокурор РФ (1995-1999 гг.):

«Тогда с помощью прокуратуры обеспечивались весенние полевые работы»

- Прокуроры вообще призваны помогать, если речь идет о защите прав и свобод человека и гражданина. Прокурор же не будет вам пилить дрова и копать яму на участке! То есть речь идет, можно сказать, о пределах помощи.

В свое время, когда рассматривался вопрос о концепции развития прокуратуры (речь шла о так называемом общем надзоре), мы старались уйти от советской модели. Ведь тогда с помощью прокуратуры обеспечивались, скажем, весенние полевые работы или шла даже разгрузка вагонов, чтобы увеличить их оборот. Если безгранично расширять функции и задачи прокуратуры, то можно зайти очень далеко…

Кстати говоря, в связи с потерей следствия, в последнее время органы прокуратуры, по-моему, опять пошли по этому пути. Возможно, это происходит из-за того, что прокуратуре нужно постоянно поддерживать свою государственную и общественную значимость. Но факт остается фактом: она стала снова возвращаться к концепции безграничного прокурорского надзора.

К сожалению, мы видим, что прокуроров сейчас заставляют помогать бизнесу, вести бухучет числа проверок контролирующими организациями (что вообще несвойственно прокуратуре) и так далее. А ведь это достаточно тревожная ситуация, потому что другие ведомства и структуры уже не будут реализовывать свои полномочия.

Кстати, надзор за деятельностью милиции, за следствием, оперативно-розыскной деятельностью, дознанием – это прерогатива прокуратуры. Но если ее будут заставлять обеспечивать оборот вагонов и бухучет, то у нее не хватит сил заниматься надзором за милицией. А ведь если размываются пределы полномочий и функции, то становится безграничной и ответственность. Но об этом сейчас никто не говорит.

Прокуратура должна выполнять компенсирующую роль и не должна подменять контролирующие и иные структуры. Она должна вмешиваться только тогда, когда не работает государственный механизм. А если ее будут превращать в каждой бочке затычку, это может привести только к плачевным результатам.

Сергей Борисов, зампред Правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства, председатель попечительского совета Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА России»:

«Прокуратура сделала колоссальный шаг навстречу предпринимателям»

- Да, помогали. Прокуратура сделала колоссальный шаг навстречу предпринимателям. Скажем, ее вовлечение несколько лет назад в реализацию федерального закона № 294 дало огромный эффект, потому что прокуроры отсекли (если брать в среднем по России) 50% внеплановых проверок.

Прокуроры сэкономили время и деньги предпринимателей, и это был еще удар по коррупции. Если мы вместе с прокуратурой продолжим и дальше еще более глубокое «бурение» и выявим причины обращений проверяющих, то сможем сориентироваться, в чем именно была их заинтересованность – в излишней щепетильности, некомпетентности или просто алчности.

А вот если бы прокуратура подключилась к оценке излишне рьяного налогового администрирования и уже своим взглядом оценивала квалификацию проверяющих налоговых органов, это было бы еще одним гигантским шагом по защите бизнеса и его освобождению от непроизводственных издержек.

Оксана Дмитриева, первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, доктор экономических наук, профессор:

«Я даже писала благодарность прокурору»

- Знаете, года два-три назад я даже писала благодарность прокурору Петербурга за то, что его ведомство так много сделало для города. Во всяком случае, когда я обращалась туда с проблемами своих избирателей, особенно с жилищными, то прокуратура всегда откликается и работает для людей.

По сути, этот орган имеет прямое касательство к ЖКХ. А вот все остальные органы власти Питера, включая городскую администрацию, по-моему, просто бездействуют.