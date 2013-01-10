Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил постановление правительства РФ о правилах оказания медицинской помощи заключённым под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы. Специально для «АН» на вопрос «Какие у вас впечатления от вызова “скорой помощи”?» отвечают…

Лариса Рубальская, поэтесса:

«Мало того, что очень быстро приехали, так еще и все замечательно сделали»

- Недавно у меня был некий случай, и приходилось вызывать «скорую помощь». Она приехала буквально в течение десяти минут. От этих людей у меня остались только самые лучшие впечатления. Мало того, что очень быстро приехали, так еще и все замечательно сделали, а потом сами вызвали вторую специальную «скорую», которая, оказывается, была еще нужна.

И такие впечатления от работы скорой у меня уже не в первый раз, так что об их работе ничего плохого я сказать не могу. Видите, просто набрала «03» – и приехали очень отзывчивые люди.

Юрий Прокофьев, председатель президиума центрального совета Общероссийского общественного движения «Всероссийское социалистическое народное движение “ОТЧИЗНА”», бывший первый секретарь Московского горкома КПСС (1989-1991 гг.):

«Однажды приехали полупьяными…»

- Впечатления разные. Иногда приезжают и делают все просто великолепно! Но однажды приехали полупьяными и поставили теще такую электрокардиограмму, что когда мы ее потом показывали врачу, он долго не мог понять, что же это такое, а потом спросил: «Кто же это все-таки нарисовал?» Как говорится, и смех, и грех.

А ведь у тещи был гипертонический криз, и мы сумели дотянуть до утра и потом вызвали ей врача из поликлиники. И еще совершенно ясно вот что: если ты «простимулируешь» их работу, то отношение будет лучше (конечно, если они пьяными не приедут).

Все зависит от конкретной приехавшей бригады. Иногда бывают очень внимательные и добросердечные люди.

Вадим Михайлов, лидер международного движения «Диггеры России за права граждан»:

«Сотрудники нашей «скорой» могут делать то, на что не решится ни один врач в мире!»

- Сегодня самим работникам «скорой» требуется «скорая помощь». Но работают там такие специалисты, которые даже лучше, чем клиницисты из известных больниц. Наша «скорая помощь» значительно отличается от различных служб спасения и медицинских служб западных стран, где мы часто бываем, дружим с ними и так далее.

Сотрудники нашей «скорой» могут делать то, на что не решится ни один врач в мире! У них же колоссальная практика. И вообще, честь им и хвала, но зарплата и финансирование у них должны быть адекватными тому, что делают эти уникальные специалисты.