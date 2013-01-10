Головной стратегический ракетный подводный крейсер проекта 955 «Юрий Долгорукий» принят в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в торжественной церемонии приема АПЛ «Юрий Долгорукий» в состав ВМФ. Мероприятие прошло на судостроительном заводе «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области. На крейсере подняли Андреевский флаг. Напоминаем, что в октябре 2012 года прежний министр обороны Анатолий Сердюков, который 11 января 2013 года снова отказался отвечать на вопросы следователей, заявлял, что АПК «Юрий Долгорукий» будет принят на вооружение в 2013 году. Так и вышло. Специально для «АН» на вопрос «Что означает для нашей страны ввод в строй стратегического ракетного подводного крейсера “Юрий Долгорукий”?» отвечают…

Александр Проханов, писатель:

«Россия способна производить цивилизационный продукт, а не только презервативы»

- Это огромное событие! Это говорит о том, что Россия способна производить цивилизационный продукт, а не только презервативы. Если бы Путин при спуске этого ракетоносца на воду написал на его борту «Не валяй дурака, Америка!», это было бы еще одним достойным ответом на «акт Магнитского». Но я уверен, что таких случаев будет еще довольно много.

Пусть «Юрий Долгорукий» плавает и наполняет своей мощью океан. Хотелось бы, чтобы время от времени этот ракетоносец предоставлял свою палубу видным политическим деятелям России с тем, чтобы они оттуда делали свои заявления.

Думаю, что и с клоповником в Интернете этот стратегический подводный крейсер тоже может справиться, ведь ввод его в строй приводит блогеров просто в состояние транса! Сам факт появления на свет «Юрия Долгорукого» - это смерть для них.

Так что чем больше мы будем спускать такие огромные и современные лодки, чем больше в небе будет новых русских самолетов, и чем быстрее будут ходить русские танки, то тем меньше будет этих блогеров. Они будут умирать от тоски и от зависти!

Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, профессор, генерал-полковник запаса:

«У нас живы и высокие технологии, и производство, и умы»

- Это долгожданное событие. Конечно, вряд ли когда-нибудь будет боевое применение стратегического ядерного оружия, которым возможно оснастить эту подлодку, но это фактор политики сдерживания, самостоятельности и т.д.

С одной стороны, ввод в строй этого крейсера укрепляет позиции государственно-патриотических сил. С другой, укрепляет нашу внешнюю политику и придает ей большую самостоятельность.

А вот «пятую колонну» ракетным подводным крейсером, конечно, не победить, и его появление не повлияет на ликвидацию или хотя бы на кардинальное сокращение коррупции. По сути, каждый коррупционер в оборонной сфере – это та же «пятая колонна», и плюс те, кто организованно кричит, что для военных нужд «отнимают деньги у учителей и врачей» и т.п.

Либералов этот стратегический ракетный подводный крейсер будет только раздражать, а также активизировать их антигосударственную деятельность. Кроме того, появление «Юрия Долгорукого» - это повод для их нового заработка, ведь они будут делать публикации и заявления и на эту тему.

Однако нам не нужно зацикливаться только на стратегических ядерных системах. Ведь сейчас и без применения оружия решается много задач. Собственно, есть много новых видов оружия, которое уже активно работает против нас. Скажем, информационно-психологическое, электронное, климатическое и т.п., и на это тоже нужно обращать серьезное внимание.

Ну, а «Юрий Долгорукий» пусть дежурит у восточного побережья США. Кое-кого это будет немного отрезвлять, и еще придаст большую убедительность нашей политике. Что ж, без этого сегодня нельзя.

Но, главное, чтобы не получилось так, как с Советским Союзом. Ведь у нас было и мощное стратегическое оружие, и другие системы, - и вдруг страна развалилась...

В 2002 году Джордж Буш-младший провозгласил новый тип войн, и поэтому нам надо уметь системно противостоять тому, что сегодня делают с другими странами и во многом уже сделали с Россией.

Эти войны в корне отличаются от войн в нашем понимании. Ведь идет долговременное уничтожение нации. Первый этап – свержение национальных режимов, второй – приведение к власти вечно зависящих от США и финансовой олигархии структур власти, и третий (что частично уже происходит у нас) – переидентификация нации как таковой.

То есть имена и фамилии те же, а сознание – другое, стандартизированное. Это и система образования, воспитания, СМИ и т.п.

Вот сейчас в Ливии как раз и формируют такую стандартизированную новую нацию, когда население не будет думать ни о национальных интересах, ни о величии собственного государства и его самостоятельном курсе. У нас это произошло чуть раньше, правда, к счастью, далеко не со всем населением.

Ввод этого крейсера как раз и противостоит этой денационализации. Ведь это наш российский крейсер! У патриотов прибавляется чувство уверенности, а у наших противников появляются где-то даже панические настроения.

Ведь они думали, что Россия уже ничего не сможет сделать, а только поставлять ресурсы и, не развиваясь, жить от их продажи. А у нас живы и высокие технологии, и производство, и умы.

Михаил Леонтьев, публицист, ведущий телепрограммы «Однако»:

«…чего не стоит стесняться»

- Это масштабное, прорывное и выстраданное событие! Лодки этого поколения гораздо компактнее и поэтому на порядок малозаметнее своих предшественников. Специалисты говорят, что по классу и оснащению новые подводные лодки отличаются от старых, как «мерседес» от «запорожца».

Известно, что стратегический подводный крейсер «Юрий Долгорукий» оснащён новыми межконтинентальными ракетами «Булава». Не секрет, что первый пуск «Булавы» был осуществлён еще в 2005 году, а потом последовала цепь неудач, на преодоление которых ушло четыре года. Сбои на испытаниях сподвигли скептиков и злопыхателей вообще похоронить этот проект, но с 2010 года все испытания проходили успешно.

На «Юрии Долгоруком» можно разместить шестнадцать таких ракет, причем каждая несет до десяти разделяющихся боевых частей. По своим характеристикам и баллистической траектории эта ракета неуязвима для существующих и перспективных систем ПРО.

Это, безусловно, суперсовременная инновационная система, имеющая прямое отношение к мировому лидерству. Причем, в такой сфере, как национальная безопасность и сохранение мира во всем мире, чего не стоит стесняться.