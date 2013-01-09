Председатель правительства России Дмитрий Медведев на совещании, посвященном вопросам охраны окружающей среды, заметил, что уголовной ответственностью проблему с испорченной экологией не решить, но «иногда сажать полезно». Специально для «АН» на вопрос «В городах мы дышим воздухом или еще чем-то?» отвечают…

Алексей Яблоков, председатель оргкомитета партии «Зеленая Россия», членкор РАН, доктор биологических наук, профессор:

«Доводы ученых власть всерьез не воспринимает»

- А мы и сами не знаем. Ведь официально контролируется около 30 опасных загрязняющих веществ, а на самом деле в атмосферу выбрасывается около 300. И никто всерьез не знает, содержится ли в остальных 270 более опасные вещества, чем в контролируемых. Так и мы думаем, что знаем состояние окружающей среды, изучая 30 из 300 загрязнителей.

А вот в Новосибирске в свое время поступили нетривиально, подсчитав, что как только в воздухе увеличивается концентрация аэрозолей, то кривая поступлений трупов в морги идет вверх. Почему таких исследований нет в Москве? Доводы ученых, которые говорят о состоянии растений (скажем, об асиметрии листьев) власть всерьез не воспринимает.

В 1990-м году на одного москвича приходилось 26 кв. м. зелени, которая, как известно, очищает воздух, а сейчас – 16 кв.м. И ее прироста не предвидится, потому что на месте промышленных пустошей и свалок появляются не зеленые зоны, а офисные здания или дороги. А ведь в Москве от загрязнения воздуха в год умирают не менее 13-14 тыс. человек.

Дана Борисова, телеведущая:

«Я проживаю в одном из самых экологически чистых мест на западе Москвы»

- Это больной вопрос, ведь все знают, как в Москве обстоят дела с экологией. Что поделаешь, это издержки нашей жизни! Но мне посчастливилось: я проживаю в одном из самых экологически чистых мест на западе Москвы. У нас свой парк, речка и озеро, где мы с дочкой и спасаемся.

Просто забираемся в самую дальнюю беседку от дороги и дышим. Но теперь я намного больше хожу пешком, да и метро пользуюсь. И ничего страшного – не расклеилась. Мне даже обидно становится, когда в огромном джипе едет миниатюрная девушка или один мужчина. Теперь мне это кажется эгоизмом. И экологическая обстановка в Москве только ухудшается.



