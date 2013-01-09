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«Считаю очень важным возвращение активов Стабфонда в Россию!»

9 января 2013, 18:40 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Считаю очень важным возвращение активов Стабфонда в Россию!»
russia-today.ru

В России после очередных затяжных новогодних праздников формально наступила рабочая неделя. Конечно, кое-кто еще подзадержался где-то в районе Карибских островов, но трудовое население страны, похмелившись, приступило к долгожданной работе. Специально для «АН» на вопрос «Чем вам запомнился прошедший год, и что ждете от года наступившего?» отвечают…

 

Татьяна Москалькова, зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, доктор философских наук, доктор юридических наук, профессор, генерал-майор полиции:

«Если уже сегодня мы не продолжим отстраивать Единое экономическое пространство…»

- Прошлый год запомнился сменой губернатора Московской области, акциями протеста против фальсификации на выборах, коррупционными разоблачениями в Минобороны, Минсельхозе, а также в некоторых регионах, скандалами вокруг закона об образовании и «акта Магнитского».

Запомнилось принудительное лишение мандата депутата Геннадия Гудкова и добровольное сложение с себя полномочий депутата Алексея Кнышова.

Еще тот год запомнился созданием Единого экономического пространства; об этом мало кто говорит, но я считаю, что это просто взрыв (в положительном смысле), это будущее России!

Также ушедший год запомнился изменением политической конфигурации на постсоветском пространстве. Это и выход Узбекистана из ОДКБ, и вновь отстраиваемые отношения с Туркменистаном, которые были заморожены, это и снижение уровня напряженности в зоне замороженных конфликтов Приднестровья и Нагорного Карабаха, и формирование парламентов в Белоруссии и на Украине, а также изменение (и, возможно, потепление) наших отношений с Грузией и попытки найти инструменты разрешения этой ситуации.

Еще запомнилось принятие закона о контроле за доходами и расходами, который поднимает на принципиально новый уровень антикоррупционую работу.

Что касается наступившего года, то если уже сегодня мы не продолжим отстраивать Единое экономическое пространство и «пояс безопасности» вокруг России, то вряд ли сможем рассчитывать на эффективное развитие и нашего государства, и наших стратегических партнеров, да и вообще на сохранение  государственности.

На мой взгляд, в этом году должна быть продолжена плотная работа над внешнеэкономическим курсом, направленная на создание Евразийского экономического союза и должны быть отстроены его механизмы.

Что касается безопасности, то должен быть придан новый импульс ОДКБ! Ведь 19 декабря было принято решение о создании Вооруженных сил ОДКБ, и этот год должен развернуть создание этого нового инструмента – так называемого пояса безопасности РФ. Все государства – члены ОДКБ должны очень плотно работать над этим.

Также нужно продолжать максимальные усилия для того, чтобы замороженные конфликты» не вылились в повторение ситуации грузино-югоосетинского конфликта.

Мы должны усилить нашу деятельность по защите соотечественников, проживающих на территории Прибалтики, и запустить новые инструменты для сохранения русского языка как инструмента общения и сохранения интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Считаю очень важным возвращение активов Стабфонда в Россию! Или вложение тех средств, которые будут получены в результате продажи нефти, не в ценные бумаги за рубежом, а в реальный сектор нашей экономики. Это нужно менять коренным образом!

Нужно завершить реформу МВД потому, что оправдались далеко не все ожидания. Скажем, было бы очень важно вернуть право на губернаторские надбавки для сотрудников органов внутренних дел.

Огромные надежды возлагаются на то, что начнется исправление ошибок, допущенных руководством Министерства обороны, в стратегии системы управления ВС РФ, а также в построении щита России.  

Эдуард Лимонов, писатель, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия»:

«Немцову уготована судьба вечного позора»

- Я по-прежнему веду борьбу с кучкой самозванцев из числа либеральных лидеров. Этой борьбой, надеюсь, оказываю определенное влияние на души людей.

В предательстве интересов протестных масс участвовали Немцов, В.Рыжков, Г.Гудков, Пархоменко и другие. Прошел год, и уже не только я, Лимонов, говорю об их предательстве, а это теперь общественно признано.  

Еще 8-9 декабря 2011 года они предали протест и сдали его власти. Тогда они увели людей из центра города, чем спасли власть от неминуемой мирной революции, которая могла произойти 10 декабря.

Немцов может называть меня как угодно, но я с него не слезу! Теперь совершено понятно, что Немцову уготована судьба вечного позора.

Что касается ожиданий от наступившего года, то вот я сейчас смотрю свое расписание. У меня десять-двенадцать текстов в месяц, и моя жизнь полна работы. Я работаю и живу!  

Александр Лебедев, председатель совета директоров ЗАО «Национальная Резервная Корпорация», депутат Слободской районной Думы Кировской области четвертого созыва по Ильинскому четырёхмандатному избирательному округу, бывший депутат Госдумы (2004-2007 гг.):

«В ближайшее время мне предстоит отправиться на скамью подсудимых»

- Прошедший год оставил во мне много переживаний, начиная со всех моих перипетий с уголовными делами и заканчивая законом об отмене усыновления и недавней катастрофой самолета.

Что касается наступившего года, то я жду, чтобы он как-то различал те противоречия, которые     накапливаются у нас в обществе. Например, я бы хотел, чтобы все-таки отменили этот закон о сиротах. И еще мне хочется, чтобы наши российские самолеты летали успешно и не происходили такие катастрофы.

Уже в этом году я проверю на собственной шкуре, насколько независима у нас судебная система. Ведь в ближайшее время мне предстоит отправиться на скамью подсудимых, вот и посмотрим.  

Иван Мельников первый зампред Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ:

«Если внутри страны не предпринять мобилизационных экономических шагов…»

- Если смотреть на картину в целом, то прошедший год запомнится своей скоростью. Общество и его реакция на те или иные события стали гораздо активнее. Более внезапными, неожиданными и даже радикальными стали и те или иные ответные действия власти. Все это происходит на фоне столь же стремительно меняющейся международной обстановки.

Россия сейчас находится на рубеже, когда внутренняя политика чрезвычайно сильно связана с глобальными общемировыми процессами. Если внутри страны не предпринять мобилизационных экономических шагов, не поднять реальный сектор, науку и агропромышленный комплекс, то всего через несколько лет мы провалимся, и никакие энергетические и сырьевые мускулы нам не помогут потому, что мир будет уже иным.

Отсюда вытекают и ожидания от 2013 года. Очень важно, продолжится ли инерционный сценарий, либо Россия все же пойдет путем мобилизации ресурсов и вложений в развитие.

Елена Папанова, актриса театра и кино:

«Очень хотелось бы, чтобы наши люди стали жить лучше»

- Как-то не могу выделить только одно событие. Было и хорошее, и не очень хорошее. Положительно то, что я довольно-таки много снималась.

В прошлом году в нашем театре им. Ермоловой произошло обновление: к нам пришел новый художественный руководитель - Олег Меньшиков. Это тоже очень хорошо и я надеюсь, что с приходом этого человека наш театр перейдет на новую ступень и приобретет новые перспективы развития.

Что касается наступившего года, то, конечно же, я хочу, чтобы все мои родные были здоровы и чтобы у меня была хорошая работа в театре и кино.

И еще очень хотелось бы, чтобы наши люди стали жить лучше, и зарплаты бы у них были повыше. В прошлом году я много ездила по стране и видела, что многим не хватает даже на элементарные продукты питания. 

А политика меня не очень интересует.  

 

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