Страна отгуляла. Наступает трудовая неделя (хорошо, что укороченная). Электорату было обещано сокращение длинных новогодних каникул, но праздник души по-прежнему продолжался десять зимних дней. Специально для «АН» на вопрос «Какое у вас отношение к таким длинным новогодним выходным?» отвечают…

Геннадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России:

«Честно говоря, эти каникулы несколько великоваты»

- Смотря как отдыхать. Честно говоря, эти каникулы несколько великоваты. Правда, у меня в это время было несколько рабочих дней, и поэтому выходные не показались такими уж длинными.

На мой взгляд, этот отдых очень расслабляет, и даже в первый рабочий день далеко не все выходят на работу. В Москве бывает мало машин, и в метро народу меньше, чем в обычный рабочий день.

Владимир Спицин, директор Московского зоопарка, член-корреспондент Российской академии естественных наук:

«Далеко не все могут ездить в Куршевели, Австрию и Швейцарию»

- Наши животные как-то не в курсе того, что сейчас в стране такие выходные, поэтому у нас все работают, и только посетители отдыхают.

По-моему, такие длительные выходные – это безумие чистой воды! Народ у нас бедный, и далеко не все могут ездить в Куршевели, Австрию и Швейцарию. Еще понятно, если мама вместе с детьми дома проводит эти праздники...

Ирина Винер, главный тренер сборной России по художественной гимнастике:

«Это просто прекрасно, что люди зимой могут хорошо отдохнуть!»

- В каждой цивилизованной стране есть примерно такой же относительно длительный зимний отдых. Человек же должен отдыхать! К нам из глубины веков идут некие законы, которые продиктованы заботой о здоровье человека, скажем, те же посты.

Наверное, две недели – это именно тот срок, который дает человеку возможность восстановиться и с новыми силами начать работать. Это просто прекрасно, что люди зимой могут хорошо отдохнуть!